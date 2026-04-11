Sábado, 11 de Abril 2026

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Hombre apuñala a varias personas en el Metro de Nueva York; policía lo abate

La policía sigue investigando los hechos; de momento no se tienen indicios para considerarlo atentado terrorista

Por: EFE

La policía sigue investigando los hechos, aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista. EFE / Olga Fedorova

La policía sigue investigando los hechos, aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista. EFE / Olga Fedorova

Este sábado la Policía de Nueva York mató a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, de acuerdo con información de la cadena CNN.

Según un funcionario municipal citado por ese medio, el agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego.

El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:50 hora local en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.

La policía sigue investigando los hechos, aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

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