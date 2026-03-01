El movimiento islamista palestino Hamás expresó este domingo su rechazo a lo que calificó como una “agresión traicionera y violenta” atribuida a Estados Unidos e Israel, tras el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí. Asimismo, solicitó que la comunidad internacional adopte acciones urgentes para frenar lo que describió como crímenes cometidos por ambos países en la región.

En su primer pronunciamiento sobre los ataques contra su aliado iraní, el grupo señaló que estos hechos constituyen una grave vulneración de la soberanía de un Estado independiente y una clara transgresión del derecho internacional, advirtiendo que la situación pone en riesgo tanto la estabilidad regional como la seguridad global.

"Esto coloca a nuestra comunidad árabe e islámica y a la comunidad internacional —tanto a los Estados como a las instituciones— ante la responsabilidad política, jurídica e histórica de tomar medidas urgentes y adoptar posiciones serias y firmes contra estos crímenes y violaciones cada vez más graves, y de ponerles fin en toda la región", subrayó.

La organización, que gobierna en la Franja de Gaza, expresó su pesar por la muerte de Jameneí y recordó "su legado y su trayectoria de apoyo al pueblo palestino" durante casi cuatro décadas, con un "compromiso inquebrantable" a pesar de "las presiones, el asedio y las conspiraciones a las que se enfrentó".

Hamás describió a Jameneí como un "mártir" cuya muerte "alimenta nuevas crisis y conflictos que solo sirven a los intereses sionistas de expansión, hegemonía y control a expensas" de los derechos de los pueblos de Irán y de sus aliados.

"La administración estadounidense y el Gobierno fascista de ocupación (israelí) son plenamente responsables de esta flagrante agresión y de este crimen atroz contra la soberanía de la República Islámica de Irán, así como de sus graves repercusiones en la seguridad y la estabilidad de la región", subrayó.

El grupo islamista expresó su solidaridad y su apoyo a la República Islámica de Irán y pronosticó que "el terrorismo del gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu (...) no logrará avanzar en sus planes de ocupación y proyectos colonialistas y expansionistas en Palestina y la región".

"Todas estas almas puras que han ascendido en el camino hacia la liberación (...) de nuestra tierra árabe e islámica (...), se convertirán en una maldición que perseguirá a los asesinos criminales. Frustrará sus proyectos, destruirá sus planes maliciosos y acelerará su desaparición", aseguró.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y de otros altos cargos iraníes, y este domingo continuó con sus ataques a países de Oriente Medio aliados de Estados Unidos, así como con andanadas de misiles contra Israel, mientras Teherán sufría nuevos ataques.

