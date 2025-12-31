Aviones no tripulados rusos atacaron edificios de apartamentos y la red eléctrica en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, en un ataque nocturno que dejó seis heridos, entre los que había un niño pequeño y otros dos menores, informaron las autoridades el miércoles.

Cuatro edificios de apartamentos sufrieron daños en el bombardeo, explicó el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper. La compañía eléctrica DTEK indicó que dos de sus instalaciones sufrieron daños significativos. Solo en diciembre, 10 subestaciones que distribuyen electricidad en la región de Odesa fueron dañadas, agregó.

Rusia ha intensificado este año sus ataques de largo alcance sobre zonas urbanas de Ucrania. En los últimos meses, a medida que la invasión rusa de su vecino se acerca a su cuarto aniversario en febrero, también ha redoblado sus operaciones contra la infraestructura energética, con el objetivo de privar a la población de calefacción y agua corriente en los duros meses de invierno.

Entre enero y noviembre de este año, más de 2 mil 300 civiles ucranianos fallecieron y más de 11 mil resultaron heridos, dijo Naciones Unidas a principios de diciembre. Fue un 26% más que en el mismo período de 2024 y un 70% más que el año anterior, indicó.

Los continuos ataques de drones y misiles rusos se han producido en un contexto de renovados esfuerzos diplomáticos para detener los combates.

Mientras, los continuos ataques avivan las tensiones.

Las operaciones nocturnas en Odesa "son una prueba más de las tácticas de terror del enemigo, que deliberadamente apuntan a la infraestructura civil", afirmó Kiper, el jefe regional.

Rusia ha denunciado que Ucrania intentó atacar la residencia de su presidente, Vladímir Putin, en el noroeste del país con 91 drones de largo alcance el sábado por la noche y el domingo temprano. Las autoridades ucranianas lo niegan y dicen que es una treta para hacer descarrilar los avances en las negociaciones de paz.

También te puede interesar:

El mayor general Alexander Romanenkov, de las fuerzas aéreas de Rusia, dijo el miércoles que los aviones no tripulados despegaron de las regiones ucranianas de Sumy y Chernihiv.

En una sesión informativa, presentó un mapa que mostró las rutas de vuelo de los aparatos antes de ser derribados por las defensas antiaéreas rusas sobre las regiones de Bryansk, Tver, Smolensk y Novgorod.

No fue posible verificar de manera independiente los reportes.

La Fuerza Aérea ucraniana afirmó el miércoles que las fuerzas del Kremlin dispararon 127 drones sobre el país durante la noche, de los cuales 101 fueron interceptados por sus defensas antiaéreas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó que derribó 86 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Moscú hace más de una década.

El operativo ucraniano causó un incendio en una refinería de petróleo en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, que fue extinguido rápidamente, según las autoridades locales.

CT