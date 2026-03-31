La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este martes que, a partir del miércoles, lanzará ataques contra oficinas de empresas tecnológicas estadounidenses en Oriente Medio —como Microsoft, Apple y Google— , a las que calificó de “compañías terroristas espías”, y exhortó a sus empleados a abandonar sus puestos de trabajo por seguridad.

"Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros", indicó este cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria afirmó que atacará las oficinas de las tecnológicas estadounidenses a partir del miércoles 1 de abril a las 20:00 hora local iraní (16:30 GMT).

"Se recomienda a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo", añadió.

Tras ese mensaje público una lista de 18 empresas entre las que se encuentran Microsoft, Apple y Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing.

Irán ataca con drones a objetivos en Israel y escala la guerra con EU

Por otro lado, el Ejército de la República Islámica de Irán aseguró que atacó hoy con drones suicidas centros estratégicos y clave de comunicación, telecomunicaciones e industria de Siemens, Telecom y AT&T "del régimen asesino de niños" en el aeropuerto israelí de Ben Gurión y la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra La República Islámica el 28 de febrero que continúa a día de hoy con ataques diarios contra Irán , que ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidenses en la región así como infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz.

Irán busca fin de la guerra, mientras Donald Trump arremete contra aliados

En plena intensificación del conflicto, el presidente iraní expresó la disposición de su país para poner fin a la guerra, siempre que existan garantías claras para un alto el fuego.

En contraste, Donald Trump criticó duramente a aliados como Francia y Reino Unido por su escaso respaldo militar, afirmando que deben valerse por sí mismos y sugiriendo que Estados Unidos reducirá su apoyo, lo que deja ver divisiones dentro del bloque occidental ante la crisis.

TRUTHSOCIAL / @realDonaldTrump

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