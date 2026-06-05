El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, planteó un cese al fuego inmediato y negociaciones directas con su homólogo ruso, Vladímir Putin, como vía para poner fin a más de cuatro años de conflicto. La propuesta fue difundida mediante una carta abierta publicada en redes sociales.

“Usted puede terminar su guerra”, escribió Zelenski al mandatario ruso, a quien responsabilizó directamente por el conflicto. En la misiva, el líder ucraniano propuso que las conversaciones cuenten con la participación de Estados Unidos y la Unión Europea, y sugirió que un eventual encuentro bilateral se celebre en un país neutral.

Como primer paso, Zelenski planteó un alto al fuego acompañado de un intercambio de prisioneros, comenzando por civiles y niños que, según Kiev, fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso.

El mandatario ucraniano sostuvo que la guerra “es su decisión personal, una guerra sin razón verdadera”, al rechazar los argumentos de Moscú relacionados con la OTAN. También advirtió que, si el conflicto continúa, Rusia podría enfrentar un creciente desgaste interno. “Usted puede terminar luchando no por la existencia de Rusia sino por su propia existencia”, afirmó.

La propuesta de Zelenski contrastó con la postura expresada horas después por Putin durante una entrevista con agencias internacionales en San Petersburgo. El presidente ruso descartó un cese al fuego previo a las negociaciones y aseguró que “para empezar las negociaciones no hay necesidad de cesar las acciones militares”.

Putin insistió en que Ucrania debe aceptar los acuerdos discutidos con Washington y afirmó que Kiev sólo busca una tregua para rearmarse. Aseguró que él no tiene prisa para retomar el diálogo.

CT