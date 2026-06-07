Guerra Irán - Israel cumple 100 días, ¿cómo inició?

Este lunes 8 de junio se cumplen exactamente 100 días desde el inicio formal de las hostilidades directas entre Irán e Israel. Con severos daños a la infraestructura estratégica, alteraciones en la economía global y un panorama diplomático estancado, la comunidad internacional advierte sobre las consecuencias de un conflicto sin un final a la vista.

El próximo lunes 8 de junio marcará un hito sombrío en la historia reciente de Medio Oriente: se cumplen 100 días desde que las tensiones entre Irán e Israel escalaron a una guerra abierta. Lo que comenzó como una serie de fricciones acumuladas y ataques selectivos, se transformó rápidamente en una confrontación directa que ha alterado el equilibrio geopolítico de la región y ha puesto en alerta máxima a las potencias mundiales.

El detonante: ¿cuándo, cómo y por qué inició el conflicto?

Tras meses de advertencias internacionales y el fracaso definitivo de las negociaciones en torno al programa nuclear de Teherán, los servicios de inteligencia israelíes reportaron que Irán había alcanzado el umbral de enriquecimiento de uranio necesario para fabricar armamento de destrucción masiva.

Luego de semanas de movilización de tropas y advertencias por parte del presidente Trump, una coalición formada por Estados Unidos e Israel lanzó una ofensiva a gran escala contra Irán el pasado 28 de febrero.

La operación militar consistió en una ola de bombardeos quirúrgicos contra las principales instalaciones de enriquecimiento subterráneas en Natanz y Fordo.

Los bombardeos, dirigidos contra las instalaciones y los más altos mandos del gobierno, resultaron en el fallecimiento del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

Hezbolá respondió a Israel para vengar la muerte del anterior líder iraní, Alí Jamenei.

La respuesta de Irán no se hizo esperar. El lunes 2 de marzo de 2026, Teherán rompió con su tradicional estrategia de utilizar únicamente a sus aliados regionales y ordenó un contraataque masivo y directo desde su propio territorio. En menos de 24 horas, las fuerzas iraníes lanzaron un enjambre de más de 300 drones kamikaze y misiles balísticos hipersónicos contra bases militares israelíes en el Néguev y centros neurálgicos de Tel Aviv.

Ese cruce directo de fuego selló el inicio formal de una guerra que ya alcanza el centenar de días.

NG