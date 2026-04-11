Guerra en Medio Oriente eleva vuelos, cambia rutas y encarece cruceros

El impacto que está teniendo la guerra en Medio Oriente se está reflejando en diferentes industrias, como la viajera, ya que el aumento en el precio del petróleo, ocasionado por las tensiones en el Estrecho de Ormuz, donde transita cerca del 20% del crudo mundial, está encareciendo la turbosina, uno de los principales costos de las aerolíneas.

Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la turbosina, combustible que se utiliza para la aviación, pasó de 90 dólares por barril en febrero a alcanzar los 209 dólares en la primera semana de abril. La turbosina representa entre 30% y 40% de los costos en operaciones que tiene una aerolínea, por lo que este aumento se está reflejando en las tarifas y cargos para los clientes.

Esta alza sucede también al mismo tiempo que el incremento del 50% en los precios del petróleo desde que inició la guerra.

Entre las aerolíneas que más están siendo afectadas se encuentran las asiáticas y europeas. Cathay Pacific anunció recortes en sus vuelos hasta el mes de junio y aumentó sus recargos por combustible al 34%, mientras que AirAsia X redujo alrededor del 10% de su capacidad y aumentó sus tarifas hasta 40% en algunas de sus rutas.

En Europa, Scandinavian Airlines canceló cerca de 1,000 vuelos, y Lufthansa está evaluando dejar parte de sus flotillas sin disponibilidad debido a este incremento de los costos.

Y en Estados Unidos, aerolíneas como Delta Air Lines, United Airlines y Southwest Airlines están intentando disminuir el impacto mediante el aumento en sus servicios como equipaje documentado.

El conflicto en Medio Oriente también está provocando que se tengan que modificar rutas internacionales. Ya que por ejemplo, el reciente cierre parcial del espacio aéreo en zonas como el Golfo, está provocando que vuelos entre Europa y Asia estén siendo desviados hacia rutas al norte, por el Cáucaso y Asia Central para evitar el espacio aéreo de Irán e Irak, lo que está incrementando los tiempos de vuelo entre una y dos horas, el consumo de combustible y la disponibilidad de los vuelos comerciales.

Asimismo, existe un riego de desabasto, ya que la organización Airports Council International Europe (ACI Europe) informó que si todas estas restricciones en el flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz continúan, también puede haber escasez de combustible para aviación en pocas semanas, ya que hasta 40% del queroseno (líquido que se obtiene mediante la destilación del petróleo y se utiliza para los motores en los aviones) que se utiliza en la región, depende de la ruta del estrecho, por lo que la presión que hay en la cadena de suministro también está generando que las aerolineas este modificando sus operaciones.

El conflicto en Medio Oriente también está perjudicando a la industria de los cruceros turísticos, ya que compañías como Royal Caribbean y MSC Cruises están modificando sus itinerarios para tratar de evitar escalas en zonas cercanas al Golfo Pérsico y el Mar Rojo, y poder continuar sus rutas por el Mediterráneo o Asia.

Esto está causando un cambio de destino para los pasajeros, ya que son trayectos más largos y mayores costos operativos para los cruceros. Sumándole el aumento en el precio del combustible marítimo y el alza en las primas de seguros que en las rutas de riesgo están aumentando a más del 1000%, lo que se está reflejando en ajustes de tarifas, cargos adicionales y menor disponibilidad de salidas por parte de las compañías.

YC