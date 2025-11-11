Colapsa el puente gigante Hongqi en China (VIDEO)

El puente Hongqi, una estructura de 758 metros de largo inaugurada hace apenas medio año, colapsó parcialmente este martes en la provincia de Sichuan, China, luego de un alud que debilitó su estructura. Videos del momento del derrumbe se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo un desprendimiento de tierra arrasa con una parte del puente, que se desploma bajo el peso y el impacto, cayendo sobre el río que cruzaba. La obra formaba parte de una autopista clave que conecta Sichuan y el centro del país con la región del Tíbet.

Según informó el diario Sichuan Daily, el lunes, un día antes del incidente, las autoridades habían inspeccionado la zona y detectado deformaciones en las pendientes del lado derecho del puente, además de grietas y desplazamientos en el terreno montañoso. Ante estos hallazgos, la policía decidió cerrar la ruta y activar el protocolo de respuesta de emergencia, medidas que evitaron víctimas en el colapso.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para revisar el historial de mantenimiento del puente, así como los datos técnicos de su construcción y las condiciones geológicas del área.

Hasta el momento no se ha informado cuándo podría reabrirse el puente Hongqi, cuya interrupción ha generado preocupación por tratarse de un enlace vial estratégico en la región.

