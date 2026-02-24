Donald Trump se prepara para ofrecer su primer mensaje del Estado de la Unión dentro de su segundo mandato al frente de Estados Unidos.

Desde el Capitolio, en Washington DC, y ante ambas cámaras del Congreso, el presidente republicano delineará su visión para el país, expondrá los logros económicos alcanzados y presentará las prioridades de su nueva administración.

El discurso se realizará este martes 24 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del Este) y a las 20:00 (horario Centro de México) y podrá seguirse en vivo a través de las principales cadenas nacionales y del canal oficial de la Casa Blanca en YouTube.



Trump se juega su legado, promete poder, prosperidad y mano dura en su discurso a la nación

El presidente Donald Trump subirá esta noche al podio del Capitolio para ofrecer un discurso del Estado de la Unión cargado de desafíos y promesas. En su mensaje, el republicano defenderá su línea dura contra la migración, sus recortes al gasto federal, su política de aranceles y su capacidad para ordenar ofensivas militares inmediatas en puntos críticos del mundo como Irán y Venezuela.

Trump buscará convencer a un electorado cada vez más escéptico de que sus políticas han fortalecido la economía y mejorado la vida de los ciudadanos, mientras intenta proyectar optimismo de cara a las elecciones de noviembre. “Va a ser un discurso largo porque hay mucho de qué hablar”, adelantó el mandatario, quien insistirá en que Estados Unidos está en auge, con más manufactura y empleos, aunque muchos no lo perciban así.

La Casa Blanca, a través de su vocera Karoline Leavitt, adelantó que Trump defenderá que los republicanos son los más capacitados para combatir el alto costo de vida. Afirmará que un nuevo periodo de gobierno suyo devolverá el “sueño americano” perdido por las políticas de Joe Biden y los demócratas.

El discurso, además, servirá como antesala a la celebración por los 250 años de independencia del país.

También se prevé que el presidente critique el fallo de la Corte Suprema que frenó sus políticas arancelarias, y que pida más fondos militares junto con mayores exigencias de identificación para los votantes.

Analistas como Jeff Shesol y Michael Waldman, antiguos redactores de discursos presidenciales, advierten que Trump podría enfrentarse a su propio estilo impulsivo, propenso a desviarse del guion con ataques personales y afirmaciones exageradas. Según ellos, el reto del mandatario será proyectar éxito sin parecer desconectado del ciudadano promedio, especialmente cuando la inflación, los precios y el desencanto social siguen siendo palpables.

Pese a los logros que presume —como un índice Dow Jones récord de 50 mil puntos—, el crecimiento económico se ha desacelerado y los beneficios no alcanzan a la mayoría de los hogares. Expertos alertan que su visión optimista podría volverse en su contra si los votantes no perciben mejoras reales.

En el ámbito internacional, Trump reivindicará los ataques aéreos que, según él, debilitaron el programa nuclear iraní y celebrará el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, además de su papel mediador en la guerra entre Israel y Hamás. Sin embargo, su trato ambivalente hacia la OTAN y Vladímir Putin ha tensado alianzas y suscitado críticas.

Mientras tanto, los demócratas planean responder con un mensaje encabezado por la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, centrado en la economía doméstica y el costo de vida. Algunos legisladores, incluso, boicotearán el acto para asistir al “Estado de la Unión del Pueblo” en el National Mall, en protesta por las políticas del mandatario.

El discurso de esta noche podría ser decisivo: Trump intentará consolidar su narrativa de fuerza y prosperidad, aunque el país siga dividido entre quienes creen en su liderazgo y quienes ya no confían en sus promesas.

