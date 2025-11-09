Crisis en la BBC: Dimiten Tim Davie y Deborah Turness tras polémica sobre Trump

El director general de la BBC, Tim Davie, y a la directora de informativos, Deborah Turness, renunciaron tras una serie de controversias relacionadas con los contenidos de la cadena. Entre ellas destacó un documental cuya edición dio a entender que Donald Trump había instigado directamente el asalto al Capitolio en 2021.

"En conjunto, la BBC funciona bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la máxima responsabilidad", escribió Davie en una carta enviada al Consejo de Administración, en la que anunció su salida tras más de dos décadas en la corporación.

Davie, quien asumió el cargo en 2020, informó que trabajará con la junta para definir los tiempos de su retiro y asegurar una transición ordenada. Reconoció que el debate público sobre la cobertura informativa de la BBC influyó en su decisión, además del desgaste personal y profesional del puesto.

"En estos tiempos cada vez más polarizados, la BBC tiene un valor único y representa lo mejor de nosotros. Contribuye a que el Reino Unido sea un lugar especial; en su mayoría, amable, tolerante y curioso", añadió.

Turness presentó su renuncia un día antes, señalando que la polémica en torno al programa ‘Panorama’ sobre Trump había llegado a un punto en el que “está dañando a la BBC”, institución a la que dijo apreciar profundamente. “Si bien se han cometido errores, quiero dejar absolutamente claro que las recientes acusaciones de que BBC News tiene un sesgo institucional son falsas”, afirmó.

El presidente del Consejo, Samir Shah, agradeció el compromiso de ambos y calificó la jornada como “un día triste para la BBC”.

Manipularon mi excelente discurso: Trump

El expresidente Donald Trump celebró las dimisiones y arremetió contra los exdirectivos, acusándolos de corrupción y manipulación.

"Los altos cargos de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están dimitiendo o siendo DESPEDIDOS porque les han pillado 'manipulando' mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero...", escribió Trump en Truth Social.

El exmandatario reiteró sus críticas, señalando que “son personas muy deshonestas que intentaron influir en el resultado de las elecciones presidenciales”.

La presión sobre la BBC aumentó tras la publicación de documentos internos por The Daily Telegraph, que indicaban que el documental Trump: A Second Chance?, producido por October Films Ltd., podría haber editado fragmentos de discursos del republicano de forma que pareciera incitar al asalto al Capitolio.

En realidad, el montaje combinaba frases de distintos momentos, alterando el sentido original del mensaje.

La cadena ya enfrentaba cuestionamientos previos por otras coberturas, como un documental sobre Gaza y la transmisión de un concierto en el festival de Glastonbury en el que un grupo pidió la muerte de las Fuerzas de Defensa de Israel.

