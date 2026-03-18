Corea del Norte: el gobierno de Kim Jong-un fue reelegido con el 99.93 % de los votos, ¿qué significa?

Los resultados de las elecciones parlamentarias de Corea del Norte, celebradas el pasado 15 de marzo, fueron difundidos ayer por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), dando como resultado un 99.93 % de apoyo a los candidatos oficialistas del gobierno encabezado por Kim Jong-un.

Con una participación casi total (99.99 %), pues el voto es obligatorio para todos los mayores de 17 años, la población ratificó a los candidatos elegidos por el Frente Democrático para la Reunificación de la Patria.

En Corea del Norte, las boletas solo tienen el nombre de un candidato, y el voto por el no se debe depositar en una casilla especial. Críticos del sistema fuera del país señalan el enorme costo personal que conlleva votar en contra del candidato único en estas circunstancias, y que la difusión de los votos negativos (esta vez 0.07 %) es una fachada para dar un cariz más democrático.

En los comicios del domingo se eligieron los 687 escaños de la Asamblea Suprema del Pueblo; destacó que el 70 % de sus nuevos integrantes no fueron reelegidos, sino que son rostros nuevos en el gobierno norcoreano.

Entre ellos destacan Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder Kim Jong-un; Choe Son-hui, ministra de Asuntos Exteriores, y Jo Chol-ho, gerente de una mina de carbón, por quien Kim Jong-un votó personalmente para resaltar la importancia de la industria energética.

Kim Yo-jong, hermana del líder Kim Jong-un fue elegida diputada. EFE/Archivo

La nueva Asamblea Suprema del Pueblo tendrá su primera sesión el 22 de marzo. Entre los temas que deberán abordar están una posible reforma de la Constitución para reflejar su inconformidad con la política de "dos Estados" —Corea del Norte y Corea del Sur—, y la previsible reelección de Kim Jong-un como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales.

El pasado mes de febrero, Kim ya había sido reelegido como secretario del Partido del Trabajo de Corea.

¿Cuáles son los cargos oficiales de Kim Jong-un en Corea del Norte?

El epíteto de "líder", que se suele utilizar para describir la función de Kim Jong-un en Corea del Norte, responde a la peculiaridad del sistema político del país, donde el título de presidente está reservado para Kim Il-sung, abuelo de Jong-un.

Kim Jong-un ostenta los poderes de jefe de gobierno y de jefe de Estado a través de tres cargos que recaen en él, otorgados por distintos organismos: