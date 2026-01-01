Al evaluar la compra de un automóvil nuevo, la confiabilidad suele ocupar un lugar central en la decisión de los consumidores. Evitar visitas constantes al taller y reducir gastos imprevistos después de que concluyen las garantías es una prioridad para muchos propietarios. Bajo ese criterio, el más reciente informe de Consumer Reports vuelve a colocar a Toyota en la primera posición del ranking de fiabilidad, por encima de marcas tradicionales y de propuestas más recientes dentro del mercado.

El estudio toma como base información recabada de aproximadamente 380 mil vehículos, con modelos que abarcan desde el año 2000 hasta unidades proyectadas para 2026. En este análisis, las marcas japonesas destacan de forma clara: Lexus y Subaru acompañan a Toyota en los primeros lugares, mientras que Honda y BMW completan el grupo de las cinco mejor evaluadas, lo que refuerza la importancia de la durabilidad mecánica para los compradores en Estados Unidos.

Cómo se mide la fiabilidad y por qué Toyota vuelve al primer sitio

La metodología del ranking contempla hasta 20 posibles áreas de fallas, que van desde problemas menores en los sistemas de infoentretenimiento hasta averías severas en el motor o la transmisión. El buen desempeño de Toyota se asocia a una estrategia de continuidad técnica, basada en plataformas ya probadas y ajustes progresivos, en lugar de cambios radicales. Gracias a ello, seis de sus modelos lograron posicionarse entre los diez vehículos con mejores índices de fiabilidad del año.

CANVA

El puntaje no solo considera la cantidad de fallas, sino también su impacto en la seguridad, el costo de propiedad y la experiencia cotidiana del usuario. En ese contexto, algunos modelos de la marca, como Camry o Tundra, mostraron avances tras enfrentar dificultades en etapas iniciales. En contraste, otros fabricantes registraron descensos relevantes. Mazda, por ejemplo, cayó ocho posiciones debido a inconvenientes detectados en modelos recientes como CX-70 y CX-90, lo que refuerza la tendencia de que los lanzamientos nuevos suelen presentar ajustes pendientes.

Diferencias entre tecnologías híbridas y eléctricas

El informe también expone contrastes claros según el tipo de motorización. Los híbridos convencionales se consolidan como una alternativa confiable, con resultados que igualan o superan a los vehículos de combustión interna. Casos como el Toyota Grand Highlander Hybrid o el Kia Carnival Hybrid reflejan que esta tecnología, ya madura, combina eficiencia con estabilidad mecánica.

En cambio, los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables enfrentan mayores retos técnicos. Más de la mitad de los modelos con calificaciones más bajas pertenecen a estos segmentos, principalmente por fallas relacionadas con baterías y sistemas de carga. Aun así, se registró una excepción relevante: Tesla avanzó ocho posiciones hasta ubicarse en el noveno lugar general, impulsada por el desempeño del Model 3 y el Model Y, aunque el Cybertruck continúa con evaluaciones por debajo del promedio.

En conjunto, los resultados del ranking subrayan que la confiabilidad sigue siendo un factor determinante para los compradores y que, pese a los avances tecnológicos, la experiencia acumulada y los desarrollos graduales continúan marcando diferencias claras en la industria automotriz.

BB