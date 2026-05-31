Colombia va a las urnas a elegir al sucesor de Petro

Las autoridades colombianas ultimaron los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, y para las que están habilitados para votar 41 millones 421 mil 973 ciudadanos, incluidos los residentes en el exterior.

En el recinto ferial de Corferias, en Bogotá, el mayor centro de votación del país, funcionarios de la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, trabajaban durante la mañana del sábado en el montaje de los cubículos de cartón en los que los ciudadanos podrán votar.

“El material electoral ya está en todos los municipios de Colombia (...) no tenemos ninguna novedad que indique la necesidad de trasladar alguna mesa o puesto de votación durante la jornada dominical”, manifestó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Para estas elecciones la Registraduría adoptó el lema “Dale tu voto de confianza al proceso electoral”, en respuesta a las dudas que el presidente Petro y miembros de su partido, el Pacto Histórico, han sembrado sobre la transparencia de las elecciones alegando que no hay garantías de que el escrutinio no será alterado.

Ante las críticas de Petro, Penagos dijo que “no hay manera de que un software pueda difundir información diferente” a la registrada físicamente en las mesas de votación.

Por otro lado, las elecciones en el exterior para 1.4 millones de ciudadanos se iniciaron el pasado lunes y, según la Registraduría, de los más de 40 millones colombianos habilitados para votar en el país, 20.8 millones son mujeres y 19.6 millones son hombres.

A lo largo y ancho del país fueron instaladas 118 mil 346 mesas de votación en 13 mil 489 puestos, de los cuales seis mil 10 están en áreas urbanas y 7 mil 479 en el área rural.

Once candidatos en la disputa

De los trece candidatos que aparecen en la boleta electoral, solo once siguen en la carrera presidencial porque en las últimas semanas se retiraron el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde Carlos Caicedo, ambos de izquierda, para sumarse a la candidatura del senador Iván Cepeda, que lidera todas las encuestas de intención de voto.

“Tenemos una cita con la historia, les hago la invitación a acudir masivamente a las urnas para fortalecer nuestra democracia”, dijo Cepeda en un mensaje al país.

Sus mayores rivales son el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que aparece en segundo puesto, y la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, que está en tercer lugar.

Salvo una sorpresa mañana en las urnas, ninguno de ellos aparece en las encuestas con el caudal de votos suficiente para ganar en primera vuelta, para lo cual se necesita la mitad más uno de los votos en unas elecciones en las que la participación ronda el 54 por ciento.

De confirmarse los pronósticos, será necesaria una segunda vuelta el próximo 21 de junio entre los dos más votados que, según las encuestas, serán el izquierdista Cepeda y el ultraderechista De la Espriella, cuya candidatura ha crecido de manera sostenida en las últimas semanas con un discurso populista que ha calado entre los votantes de oposición.

El crecimiento de De la Espriella ha coincidido con los tropiezos de Paloma Valencia, que representa a una derecha moderada que en su intento de atraer al centro acabó perdiendo apoyos en el propio partido uribista al que pertenece, donde un sector radical optó por irse con el candidato de la ultraderecha.

LOS CANDIDATOS

Van tras la presidencia

Iván Cepeda, por el movimiento Pacto Histórico.

Claudia López, candidata independiente.

Santiago Botero, candidato independiente por Romper el Sistema.

Abelardo de la Espriella, por el movimiento Defensores de la Patria.

Mauricio Lizcano, por Alianza Social Independiente.

Miguel Uribe Londoño, por el Partido Demócrata Colombiano.

Sondra Macollins Garvin, candidata independiente.

Roy Barreras, por el movimiento La Fuerza.

Gustavo Matamoros, por el Partido Ecologista Colombiano.

Paloma Valencia, por Centro Democrático.

Sergio Fajardo, por el movimiento Dignidad & Compromiso.

Bogotá acusa injerencia por parte de Noboa

El Gobierno de Colombia rechazó las declaraciones del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa quien anunció el fin de los aranceles a las importaciones colombianas como resultado de un compromiso con un candidato opositor y lo calificó de “injerencia deliberada” en el proceso electoral en curso.

Noboa señaló el viernes que luego de confirmar, en un diálogo con el aspirante presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, su compromiso de luchar conjuntamente contra el narcoterrorismo “he dispuesto eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad” .La Cancillería colombiana respondió en un comunicado oficial que la derogación de las medidas arancelarias que impuso Ecuador al comercio bilateral con Colombia es resultado de una resolución dispuesta por la Comunidad Andina de Naciones y rechazó su presentación como “una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano”.

Calificó además los dichos de Noboa como una “injerencia deliberada en el proceso electoral” y como una “intromisión de un mandatario extranjero” que constituye una “flagrante violación del principio de no intervención en los asuntos internos” y amenaza la soberanía, agregó.