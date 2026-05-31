Brasil investiga un posible caso de ébola en Sao Paulo

Las autoridades sanitarias del estado brasileño de Sao Paulo informaron que investigan un posible caso de ébola en un hombre que viajó recientemente a la República Democrática del Congo (RDC).

La Secretaría de Salud regional dijo en un comunicado que el hombre presentó síntomas propios de la enfermedad, como fiebre, y que se encuentra internado en un área aislada del Instituto de Infectología Emilio Ribas de São Paulo.

Aunque los análisis de laboratorio todavía no han confirmado el caso, la investigación fue iniciada de “forma preventiva” después de la identificación de los síntomas, en línea con los protocolos médicos.

“El procedimiento incluye aislamiento, notificación inmediata, investigación laboratorial y monitoreo”, explicó Regiane de Paula, de la Coordinación de Control de Enfermedades regional, en declaraciones citadas en el comunicado.

La Secretaría de Salud consideró que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil se mantiene "muy baja", debido a la ausencia de transmisión autóctona y a la falta de vuelos directos entre el país sudamericano y la región afectada por el virus.

Con todo, la dependencia recomendó a los servicios de salud hacer seguimiento de las personas con fiebre y viajes recientes a la RDC, así como evaluar a aquellas que han estado en contacto con las primeras.

El brote actual pertenece a la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada.

La cepa ha causado la muerte de 246 personas entre más de mil casos sospechosos en la RDC, según un balance divulgado el jueves pasado por la agencia de salud de la Unión Africana.

Además, el virus se ha propagado a la vecina Uganda, donde se han registrado nueve contagios, incluida una muerte.

El ébola se manifiesta a través de fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos y, en los casos más graves, puede desembocar en una falla múltiple de órganos y en la muerte.

La enfermedad se transmite mediante contacto directo con los fluidos corporales de la persona afectada.