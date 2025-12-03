El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó los comentarios de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien sugirió que países que producen cocaína como Colombia están expuestos a ataques y pidió que no se “amenace” la soberanía de su país.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EU”, dijo Petro en redes sociales reaccionando a una noticia sobre lo dicho por Trump. “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, agregó.

Trump anunció a la prensa que Estados Unidos pronto comenzaría a realizar ataques terrestres, aunque no especificó dónde, y señaló que podrían ocurrir en otros países además de Venezuela.

“Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataques”, dijo, “No sólo Venezuela”, afirmó Trump.

Las relaciones de Estados Unidos con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, han desmejorado desde el regreso de Trump a la presidencia.

Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, ha sido crítico de la política migratoria de Trump, así como de su despliegue militar en aguas del Caribe y los ataques letales a las embarcaciones señaladas de llevar droga, los cuales ha calificado de “asesinatos”.

Trump, en tanto, ha reprochado a Colombia no mostrar suficientes resultados en la lucha antinarcóticos y descertificó al país en esa materia por primera vez en tres décadas. Además, Trump ha llamado a Petro un “capo de la droga”, le retiró la visa y lo sancionó a él y a dos de sus familiares por presuntos vínculos con el narcotráfico, sin mostrar pruebas.

AP

Externa invitación al presidente de EU a su país

Gustavo Petro, invitó a su homólogo Donald Trump a que venga al país para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína, luego de que éste advirtiera que cualquiera que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.

Petro, crítico habitual de las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra el narcotráfico, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas y muerto 82 tripulantes, agregó que, “sin misiles”, su Gobierno ha destruido 18 mil 400 laboratorios.

“Sin misiles he destruido en mi gobierno 18 mil 400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, añadió Petro, quien se identifica con ese felino americano.

En su declaración de ayer en la Casa Blanca, sobre la campaña naval y aérea contra el narcotráfico en el sur del mar Caribe, el mandatario estadounidense sugirió que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra las drogas con las que amenaza a Venezuela.

El mandatario colombiano, cuyo visado estadounidense fue cancelado en septiembre pasado y en octubre fue incluido por el Departamento del Tesoro de ese país en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, tras ser acusado de ser un “líder del narcotráfico”, insistió en que ese trato es una calumnia de Trump.

“Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”, concluyó Petro.

El informe anual de 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron en 2023 un récord de 253 mil hectáreas y la producción de cocaína se disparó un 53%, hasta llegar a las 2 mil 600 toneladas.

EFE

CT