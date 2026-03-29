China y Corea del Norte reabren su conexión aérea tras seis años suspendida

China retomó los vuelos directos de pasajeros entre Pekín y Pionyang después de seis años de suspensión, con la salida del vuelo CA121 desde la capital china hacia Corea del Norte, según informaron medios oficiales.

La aeronave despegó a las 8:05 hora local (00:05 GMT) desde el aeropuerto internacional de Pekín y llegó poco antes de las 11:00 (02:00 GMT) al aeropuerto de Sunan, en Pionyang. A su arribo, fue recibida por el embajador chino en ese país, Wang Yajun, junto con otros representantes diplomáticos, de acuerdo con la agencia estatal Xinhua.

Las conexiones aéreas entre los dos países permanecían suspendidas desde el cierre de fronteras aplicado por Corea del Norte en 2020, durante los inicios de la pandemia de Covid-19.

Este vuelo tendrá una frecuencia semanal y se suma a la conexión ferroviaria entre Pekín y Pionyang, que también se reanudó a principios de mes tras más de seis años paralizada.

Una medida positiva para facilitar los intercambios amistosos: Lin Jian

Cuando se anunció el reinicio del enlace aéreo el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian lo calificó como "una medida positiva para facilitar los intercambios amistosos entre los pueblos de China y Corea del Norte", países que calificó de "vecinos amistosos".

China sigue siendo el principal socio comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, en un contexto marcado por las sanciones internacionales contra Pionyang y por el estrechamiento de los lazos de esa capital con Moscú.

¿Cuál es la importancia estratégica de la ruta aérea de China y Corea del Norte?

Desde el ángulo geopolítico, la reactivación de esta ruta resulta estratégica tanto en lo comercial como en lo diplomático. Especialistas señalan que Pekín podría aprovechar el restablecimiento de conexiones aéreas y ferroviarias para impulsar la creación de zonas de cooperación económica en la franja fronteriza.

En paralelo, para Corea del Norte, esta vía representa un canal de turismo y diplomacia considerado seguro, que le permite diversificar sus vínculos y reducir su dependencia de los vuelos chárter rusos implementados recientemente, manteniendo así un equilibrio en su relación entre China y Moscú.

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