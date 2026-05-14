El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo Xi Jinping en Beijing en un encuentro marcado por el contraste de tonos entre ambos mandatarios. “Es un honor ser tu amigo”, dijo Trump al líder chino, a quien calificó como “un gran líder”, mientras prometía que la relación bilateral “será mejor que nunca”.

Xi, en cambio, lanzó advertencias sobre el riesgo de confrontación entre ambas potencias, especialmente por Taiwán. Según Xinhua, el mandatario chino señaló que, si ese tema se maneja adecuadamente, la relación podrá mantener “estabilidad general”; de lo contrario, existe riesgo de “choques e incluso conflictos”. Además, retomó el concepto de la “trampa de Tucídides”, que alude a la posibilidad de guerra entre una potencia emergente y otra establecida.

La reunión estuvo rodeada de gran simbolismo: honores militares, banderas de ambos países y un acto multitudinario en el Gran Salón del Pueblo. Más tarde, Trump visitará el Templo del Cielo y participará en un banquete de Estado.

Aunque la Casa Blanca anticipa posibles anuncios comerciales -como mayores compras chinas de soya, carne y aeronaves estadounidenses-, aún no hay acuerdos concretos. En la agenda destacan Taiwán, Irán, comercio y un posible diálogo nuclear trilateral con Rusia.

AP

Los temas pendientes

Trump visitará el Templo del Cielo y participará en un banquete de Estado con Xi Jinping.

Estados Unidos busca acuerdos comerciales para aumentar exportaciones de soya, carne y aeronaves hacia China.

Ambos gobiernos analizarán la creación de una Junta de Comercio para atender disputas económicas y arancelarias.

Washington presionará a Beijing para que influya sobre Irán y ayude a reducir la tensión en el estrecho de Ormuz.

Taiwán seguirá como uno de los temas más delicados por la venta de armas a la isla.

Se discutirán posibles acuerdos sobre armas nucleares y cooperación estratégica.

Empresarios tecnológicos, agrícolas y financieros acompañan la visita para impulsar inversiones y nuevos negocios.



CT