El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suba de los aranceles a los automóviles europeos al 25%.

"Me complace anunciar que, ante el incumplimiento por parte de la Unión Europea de nuestro acuerdo comercial íntegro, la próxima semana subiré los aranceles a los automóviles y camiones de la Unión Europea que ingresen a Estados Unidos . El arancel se elevará al 25%", declaró el presidente en su cuenta de Truth Social.

Trump aclaró que no se aplicarán aranceles a los automóviles fabricados en plantas estadounidenses.

"Es un hecho que se entiende y se acuerda plenamente que, si estos automóviles y camiones se fabrican en plantas estadounidenses, no se aplicarán aranceles. Numerosas plantas se encuentran actualmente en construcción, con inversiones que superan los 100 mil millones de dólares, un récord en la historia de la industria automotriz", enfatizó Trump.

Este es el impacto de los aranceles en medio de la crisis económica global por la guerra en Irán

Esta escalada en las tensiones comerciales transatlánticas llega en un momento de extrema fragilidad para la economía mundial. Los nuevos aranceles amenazan con golpear un panorama global ya severamente afectado por la guerra en Irán, la cual ha provocado expectativas de menor crecimiento y una mayor inflación.

El conflicto en Medio Oriente ha disparado los precios del petróleo y el gas natural debido al cierre efectivo del vital Estrecho de Ormuz tras los ataques iniciados a finales de febrero, sumando presión a los costos de energía y manufactura a nivel internacional.

Funcionarios europeos reaccionan tras el anuncio de Trump

Tras el anuncio del presidente estadounidense, las reacciones en Europa no se hicieron esperar. Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, calificó la medida de inaceptable y señaló que 'este último movimiento demuestra lo poco confiable que es la parte estadounidense'.

Por su parte, un portavoz de la Comisión Europea advirtió que si Estados Unidos toma medidas inconsistentes con los acuerdos previos, el bloque mantendrá 'todas las opciones abiertas para proteger los intereses de la UE', dejando entrever posibles represalias comerciales.