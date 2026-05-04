Lunes, 04 de Mayo 2026

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Activan alerta por tiroteo en la Casa Blanca: Los DETALLES de lo que ocurrió

A pesar del incidente de seguridad, todo apunta a que las actividades del presidente Donald Trump no fueron suspendidas

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y EFE

El suceso ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington. ESPECIAL/PEXELS

El suceso ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington. ESPECIAL/PEXELS

Un individuo recibió este lunes 4 de mayo de 2026 un disparo por parte de las fuerzas del orden cerca de la Casa Blanca, lo que activó las alertas en los alrededores, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos.

El suceso ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington, una zona que las autoridades han pedido evitar.

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Se desconoce el estado de la persona herida de bala, así como las motivaciones que condujeron al incidente.

Los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

     

El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.

El pasado 26 de abril, un hombre armado intentó asesinar a Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en un hotel de Washington, lo que provocó la evacuación del mandatario.

JM

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