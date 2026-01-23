Accidente de trenes en España pudo ser ocasionado por fractura de carril

Una hipótesis preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España indica que una fractura de carril que se habría producido antes del paso del primer tren siniestrado pudo ser la causa del accidente registrado el domingo pasado en Adamuz, Córdoba.

La entidad encargada de averiguar qué provocó el siniestro que causó la muerte de 45 personas considera que las muescas encontradas en las ruedas del tren Iryo accidentado y la deformación observada en el carril son compatibles con que el mismo estuviese fracturado ya antes de que pasara el convoy.

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento" , precisa la nota publicada por la CIAF.

Esta hipótesis, advierte, deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

Explica que, además de las muescas encontradas en el tren descarrilado, se detectaron otras con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres unidades ferroviarias diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.

Muescas encontradas en los coches

En el tren accidentado, los investigadores detectaron muescas en la banda de rodadura de las ruedas derechas de los coches 2, 3, 4 y 5.

Subraya la CIAF que estas muescas en las ruedas y la deformación en el carril pueden responder a que este estuviese fracturado. Al estar interrumpida su continuidad, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente.

Ello provocaría momentáneamente un escalón entre los dos lados de la fractura que golpearía la llanta de la rueda.

Sobre el terreno se observó que el carril, tras el punto de rotura, había terminado volcado hacia el exterior y con marcas de haber sido pisado por una rueda lateralmente, una vez tumbado.

Concluye que una vez se determinen las causas de la rotura se podrán establecer nuevas líneas de investigación.

