Zelenski descarta peticiones de Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que está “preparado” para negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra, pero descartó reconocer la independencia del Donbás y la soberanía rusa sobre Crimea.

En una entrevista con la CNN, el mandatario afirmó tajante que no asumirá “ningún compromiso que afecte a la integridad territorial y a la soberanía” de Ucrania.

El Kremlin ha puesto como condición para acabar con su invasión que Kiev renuncie a entrar en la OTAN, reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el Donbás, y el control ruso de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

“Tenemos que utilizar cualquier oportunidad para negociar y hablar con Putin. Si estos intentos fracasan, eso supondrá la tercera guerra mundial”, expresó Zelenski sobre las negociaciones que ambos países han mantenido en Buelorrusia.

Pero el mandatario afirmó que “como presidente y ciudadano” no puede reconocer la independencia de territorios ucranianos.

Aseguró que el pueblo ucraniano lo ha dejado claro, puesto que “no han recibido a los soldados rusos con un ramo de flores, sino con valentía y armas en las manos”.

25 días tiene de desarrollo el conflicto bélico, luego que el 24 de febrero, tras semanas de tensión en la frontera por la acumulación de tropas rusas, se inició la invasión que ha provocado la huida de tres millones de refugiados y la muerte de al menos 900 civiles, según la ONU.

El ingreso a la OTAN ya no es prioridad

Sobre la eventual entrada a la OTAN, Zelenski aseguró que la misma Alianza ha descartado admitir a Ucrania, por lo que consideró que Kiev debe buscar “otras alternativas de seguridad” con sus aliados. “Ucrania no puede decir que no entrará a la OTAN. Es la OTAN la que ha dicho que no admitirá a Ucrania”, expresó el presidente.

Rusia da un UltimÁtum a Fuerzas Armadas de Ucrania en Mariúpol

CONFLICTO. Rusia llamó a las fuerzas ucranianas a abandonar la ciudad de Mariúpol hoy antes del mediodía, luego de tenerla sitiada desde el sábado pasado. El Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia propuso horarios y rutas para la salida de las unidades armadas y los mercenarios extranjeros. En la imagen, un ucraniano recupera lo que queda de sus pertenencias en su apartamento destruido por los bombardeos del Ejército de Vladimir Putin. AFP

