Zelenski amaga con lanzar ataques sobre Moscú

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que si Rusia amenaza todos los inviernos con provocar cortes de suministro eléctrico en Ucrania, incluida la capital, Kiev, debe contar con que también se produzca un apagón en la capital rusa.

“Si Rusia marca como objetivo un apagón en Ucrania y plantea este objetivo este invierno en Ucrania, no estoy seguro de que nuestra respuesta y la de otros aliados tenga que ser diferente”, dijo en rueda de prensa.

“Si amenazan con un apagón, por ejemplo, en la capital de Ucrania, entonces el Kremlin debería saber que también habrá un apagón en la capital de Rusia”, advirtió y agregó que es importante en este sentido “no mostrar debilidad” ni “ser civilizado con los incivilizados”.

El presidente afirmó que abordó esta cuestión esta semana con su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando ambos se reunieron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En la rueda de prensa, Zelenski también informó de que hace un mes Ucrania recibió un sistema de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense de Israel, que ha estado operando desde entonces.