Ofensiva del Ejército de Israel sobre la Franja de Gaza deja casi 60 muertos

Al menos 59 personas murieron en toda Gaza tras los ataques y tiroteos israelíes, informaron autoridades sanitarias palestinas, mientras crece la presión internacional para un alto el fuego y un acuerdo de retorno de rehenes, ante lo cual el líder de Israel se mantiene desafiante acerca de continuar la guerra.

Entre los muertos estaban aquellos alcanzados por dos ataques en el campamento de refugiados de Nuseirat: nueve de la misma familia en una casa y, más tarde, 15 en el mismo sitio, incluidos mujeres y niños, según el personal del hospital Al-Awda, a donde fueron trasladados los cuerpos. Otras cinco personas murieron cuando un ataque impactó una tienda para desplazados, de acuerdo con el hospital Nasser, que recibió los cadáveres.

El Ejército de Israel indicó que no tenía conocimiento de que alguien hubiera muerto por disparos el sábado en el sur de Gaza, ni de un ataque en el área de Nuseirat en el momento y en la ubicación proporcionados por el hospital.

El director del hospital Shifa en Ciudad de Gaza dijo que los equipos médicos del lugar estaban preocupados por los “tanques que se acercan a las inmediaciones del hospital”, restringiendo el acceso a la instalación donde reciben tratamiento 159 pacientes.

“El bombardeo no ha cesado ni un solo momento”, señaló el médico Mohamed Abu Selmiya.

Agregó que 14 bebés prematuros fueron atendidos en incubadoras en el hospital Helou, aunque el jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales del sitio, el médico.

Nasser Bulbul, señaló que la puerta principal de la instalación estaba cerrada debido a que había drones sobrevolando el edificio.

Los ataques ocurrieron después de que un desafiante primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera el viernes a sus homólogos en la Asamblea General de Naciones Unidas que su país “debe terminar el trabajo” contra Hamás en Gaza. Cuarenta y ocho rehenes todavía están cautivos en el enclave, de los cuales, alrededor de 20 permanecen con vida, según cálculos de Israel.

Netanyahu comenzó a hablar después de que decenas de delegados de distintos países abandonaran en masa la sala de la Asamblea General de la ONU al momento en que tomaba la palabra.

Crece presión global para frenar los ataques

La presión internacional sobre Israel para que ponga fin a la guerra va en aumento, con una lista cada vez más larga de países que han decidido recientemente reconocer un Estado palestino, algo que Israel rechaza.

Varios países han presionado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que inste a Israel a un alto el fuego. Trump y Netanyahu tienen previsto reunirse mañana.

En una protesta semanal realizada en Tel Aviv el sábado por la noche, un rehén que había estado retenido en Gaza durante 471 días le rogó a Trump que diera a los cautivos restantes la misma oportunidad de regresar a casa.

“Señor presidente, cuando se reúna con el primer ministro Netanyahu, por favor haga de los rehenes su máxima prioridad”, dijo Doron Steinbrecher, de 32 años. “Las familias siguen separadas, sus seres queridos atrapados en la oscuridad, algunos esperando una oportunidad para regresar a la vida y la libertad, otros esperando ser enterrados con dignidad”.

Entre las personas cuyos cuerpos están retenidos en Gaza se encuentra Inbar Haiman. Su tío pidió el sábado en una protesta en Jerusalén que Trump ayudara a facilitar su retorno. “Queremos que vuelva a casa como si estuviera viva”, dijo Eli Cohen.

Médicos Sin Fronteras suspende actividades

La ONG Médicos Sin Fronteras dijo que se vio obligada a suspender su actividad en Ciudad de Gaza en medio de la intensa ofensiva israelí.

Según el grupo humanitario, los tanques israelíes estaban a menos de un kilómetro de sus centros de salud y la escalada de los ataques supone un “nivel de riesgo inaceptable” para su personal.

