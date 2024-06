La afluencia de personas mexicanas en el extranjero que salieron a votar “rebasó las expectativas” y como ejemplo estuvieron las sedes consulares de Madrid, California, Chicago y Phoenix, indicó el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la madrugada de ayer comenzó el peregrinar en los Módulos Receptores de Votación (MRV) instalados en algunas ciudades de Europa, como Madrid, España, y París, Francia, así como en 20 ciudades de Estados Unidos y en Montreal, Canadá, para ejercer su derecho al voto en esta Jornada Electoral. De acuerdo con el Modelo de Voto Presencial aprobado para el desarrollo de la Jornada Electoral en el extranjero, en cada una de las 23 oficinas consulares, el INE contó con el MRV en los que operaron los dispositivos para la emisión del voto, para atender a las personas que estuvieron registradas en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero.



Al son de “Cielito Lindo”

Mientras esperaban en una larga fila para emitir su voto los mexicanos entonaron el “Cielito Lindo” en las representaciones de México en Estados Unidos, Toronto y París.

“Ay, ay, ay, ay, canta y no llores”, se escuchó en los videos que compartieron usuarios en las redes sociales. Cantaron para aplacar el enfado y aferrándose a su derecho a decidir el futuro de su país en la distancia, sufriendo la jornada, sometidos por lo que consideraron una falta de previsión del INE.

A lo largo de todo el día, en la veintena de consulados abiertos para votar en Estados Unidos se repitió la escena: filas enormes que daban la vuelta a la manzana, entre los locales que veían sorprendidos lo que consideraron una “fiesta mexicana”. Pese al ambiente festivo, miles no pudieron votar, incluso con documentación completa y en espera de ocho a nueve horas de fila. Una de ellas fue María Irais Gutiérrez, chiapaneca, con 10 horas de espera sin éxito en el consulado de Washington DC: "En todo el día nadie nos ha dicho que no íbamos a llegar. Me siento frustrada y enojada porque uno viene contento a votar porque es nuestro derecho”, dijo entre los abucheos de la gente furiosa por no votar.

Verónica González, de Guadalajara, fue de las últimas en poder entrar: “Creo que la esperanza muere al último. Quiero un cambio en mi país y por eso he esperado tanto”. Lo mejor del día, además de haber podido votar, es haber conocido a muchos compatriotas con los que ha compartido la espera. La postal festiva se repitió en todas las sedes.

Esta fue la primera vez que los ciudadanos votaron presencialmente en el exterior el mismo día de las elecciones. Por eso, muchos optaron por esta opción, en lugar de por el voto previo por correo o electrónico.

Agencias

Los problemas principales

El primero, la falta de organización a la hora de hacer filas y dividir a los votantes registrados de los no registrados, según se quejaron muchos de los presentes.

El segundo, la lentitud y complejidad del sistema electrónico de voto, con tabletas: “La votación que se realiza en los consulados no es a través de una boleta impresa y una urna, sino en urnas electrónicas que implican que los ciudadanos tienen que estar utilizando un dispositivo electrónico y la mayor parte de los que han venido son adultos mayores que carecen de esas habilidades digitales”, explicó Leobardo Mendoza, enlace del INE en Los Ángeles, California.

CT