Se ha generado cierta confusión respecto a la relación entre la vacuna contra la varicela y la protección frente a la viruela del mono. Para aclarar este asunto, es fundamental examinar la información disponible y entender las diferencias entre estas vacunas y las enfermedades que previenen.

Vacuna contra la Viruela del Mono

En Estados Unidos, hay una vacuna específica contra la viruela del mono, pero su uso está recomendado únicamente para el personal de salud y personas con VIH, no para el público en general. Alejandro González Mares, médico infectólogo en Sonora, subrayó que no hay motivo para alarmarse ni buscar esta inmunización de forma general. La viruela del mono no se transmite con la misma facilidad que el Covid-19, ya que requiere contacto directo para su contagio, lo que la hace menos preocupante a nivel global en comparación con otros brotes.

CANVA

Vacuna contra la Viruela

La vacuna contra la viruela, que se administraba en México antes de 1951, podría proporcionar alguna protección contra la viruela del mono. Sin embargo, la vacuna contra la viruela fue retirada del uso común a nivel mundial debido a la erradicación de la enfermedad desde la década de 1970. En México, la viruela fue declarada erradicada en 1972, y a nivel global, la erradicación se confirmó en 1979. Esto implica que la población que pudo haber recibido esta vacuna ya tiene más de 90 años, formando un grupo reducido.

Diferencias entre Varicela y Viruela

Es crucial diferenciar entre la vacuna contra la viruela y la vacuna contra la varicela. La vacuna de la varicela, que aún está disponible en el sistema de salud, no protege contra la viruela del mono. La varicela y la viruela son causadas por virus distintos. La vacuna contra la varicela no tiene efecto en la protección contra la viruela del mono. La vacuna contra la viruela ya no se administra debido a la erradicación de la enfermedad. La vacuna contra la viruela del mono, actualmente disponible en Estados Unidos, está destinada a un grupo específico de riesgo y no es necesaria para la población general.

Brote de Mpox en África: ¿Podría convertirse en la próxima pandemia global?

El brote de mpox en África ilustra cómo enfermedades infecciosas, inicialmente vistas como problemas de "otros" y que afectan principalmente a países en desarrollo, pueden convertirse en amenazas globales inesperadas. Ejemplos similares incluyen los virus del Nilo Occidental, Zika y Chikungunya.

El mpox fue identificado en 1958 en monos en cautiverio (de ahí su nombre original "viruela del mono"), y el primer caso humano se documentó en 1970. Durante muchos años, el mpox fue en gran parte desatendido por la comunidad científica y de salud pública, considerado una infección poco frecuente en áreas rurales de África tropical sin relevancia global.

CANVA

No obstante, cuando un brote significativo de mpox afectó a países desarrollados en 2022, la financiación para la investigación aumentó, resultando en un incremento en los estudios científicos. Desde abril de 2022, la investigación sobre mpox ha crecido más que en los 60 años anteriores.

El brote global de mpox de 2022-2023 ocurrió a pesar de las repetidas peticiones de investigadores africanos para una mayor inversión en herramientas de diagnóstico, terapias y prevención para el mpox. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el aumento actual de mpox en el centro de África como una emergencia de salud pública de importancia internacional, el nivel más alto de alerta para eventos que representan un riesgo para otros países y que requieren una respuesta internacional coordinada.

Las vacunas modernas y los medicamentos antivirales contra el mpox están disponibles en muchos países de altos ingresos, desarrollados y almacenados en Estados Unidos y Europa, principalmente en preparación para un posible ataque biológico con un virus de la viruela.

BB