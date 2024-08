Las autoridades sanitarias españolas recomiendan la vacunación y hacen seguimiento de la evolución del mpox, antigua viruela del mono, que dejó en el país más de 8 mil casos de la anterior variante, 264 de ellos registrados este año, un tercio de los nuevos positivos en Europa en 2024.

El Ministerio español de Sanidad ha asegurado que, pese al primer positivo de la nueva variante de mpox notificado por Suecia, los nuevos casos detectados este año en España no son más graves que antes, pero valorará toda la información disponible para, llegado el caso, "ajustar" las medidas actualmente vigentes.

Así lo ha asegurado Sanidad en un comunicado después de que, este jueves, Suecia notificara el primer caso en Europa de esta nueva variante de mpox -antes conocido como viruela del mono, término desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde noviembre de 2022-, cuya expansión por África ha dado lugar a la declaración de emergencia de salud pública global por parte de esta organización.

Precisa que, aunque Suecia lo confirmara este jueves, eso no quiere decir que este clado, más grave y letal que el que desató el brote de 2022, no estuviera ya presente antes fuera del continente africano. Y, por ahora, los nuevos positivos diagnosticados en España -264 desde enero- "no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad" que los que se han venido detectando desde abril de 2022.

Sanidad afirma que España tiene ya la experiencia sobre las acciones que han "demostrado ser efectivas desde el inicio del brote" hace dos años, que ha dejado en el país un total de 8 mil 104 casos, 7 mil 521 de ellos en 2022. "La vacunación y la vigilancia son la clave de una buena estrategia que ya ha tenido éxito en España" , subraya el ministerio que, no obstante, garantiza que evaluará "cualquier información nueva para determinar si es necesario ajustar" su enfoque en la gestión de mpox.

En este sentido, ha recordado que, el próximo lunes, participará en una reunión convocada por la Unión Europea para evaluar la situación actual, a la que seguirán análisis técnicos para evaluar posibles medidas a adoptar en España. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha recomendado este viernes la vacunación frente a cualquier virus y amenaza, de manera general , como es la nueva variante de mpox.

"Para nosotros es una manera de prevenir ante cualquier circunstancia sanitaria", ha dicho Morant en Valencia (costa mediterránea).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró este miércoles el actual brote de mpox en la República Democrática del Congo (CDC) como una emergencia de salud pública de alcance internacional. El brote en África lo ha desencadenado una de las dos variantes que circulan de este virus -la más letal- y de la que, por el momento, no se han registrado casos en España ni en el resto de Europa.

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa que puede provocar una erupción dolorosa, inflamación de los ganglios y fiebre, que se transmite por el contacto estrecho de piel con piel o piel con mucosas (como la saliva), sobre todo en las relaciones sexuales , o través de objetos contaminados y heridas punzantes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL