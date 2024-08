El 1 de agosto pasado, una adolescente de 15 años, Débora Rebeca Xi, perdió la vida de manera trágica tras recibir una potente descarga eléctrica en la terraza de una vivienda en Alta Verapaz, Guatemala. Inicialmente se informó que la joven habría tocado accidentalmente cables de alta tensión mientras tomaba una selfie. No obstante, un video reciente ha revelado que Débora no tenía un dispositivo móvil en las manos en el momento del accidente y estaba acompañada por otros jóvenes, lo que ha dado lugar a nuevas especulaciones sobre el incidente.

En un acto que no queda grabado en video, Débora queda atrapada, suspendida por el cable de alta tensión y dicha escena si fue presenciada y grabada por vecinos y comerciantes que se encontraban en las calles en ese momento; fueron dichos videos donde se aprecia a la joven calcinada ser decapitada por el cable y caer de una altura de seis metros aproximadamente hacia la vía pública los que hicieron viral el caso en Internet.

Fecha y lugar del incidente: El 1 de agosto, en un domicilio en Alta Verapaz, Guatemala.

Circunstancias iniciales: La primera versión indicaba que Débora había tocado cables de alta tensión accidentalmente mientras se tomaba una selfie.

Desenlace: La descarga eléctrica resultó en la decapitación de la joven y sus restos calcinados cayeron a la vía pública desde un segundo piso.

Nuevo Desarrollo

Revelación del video: Se difundió un video que muestra a Débora acompañada por otros jóvenes y sin ningún dispositivo móvil en la mano. Esta grabación ha generado diversas teorías sobre el verdadero motivo del accidente.

Difunden video de Debora Xi, la quinceañera que murió tras tocar cables de alta tensión en Alta Verapaz pic.twitter.com/bZuq9WfUP2— Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 4, 2024

Ofrecen recompensa a cambio de información

El hermano mayor de Débora, quien ha preferido mantener su identidad en anonimato, ha anunciado una recompensa de 30,000 quetzales (alrededor de 72,000 pesos mexicanos) a quien proporcione información veraz que permita esclarecer la muerte de su hermana.

El hermano de Débora manifestó en sus redes sociales: “Ustedes y yo sabemos perfectamente que no fue un accidente, por tanto, mi persona ofrece la cantidad de Q 30,000.00 quetzales a la persona que proporcione a mi persona información verídica sobre lo ocurrido, hago esto para dejar un precedente de que actos que atenten o dañen la integridad física de una persona no quede impune, me comprometo en mantener en anonimato a la persona que proporcione dicha información. Lo único que quiero es que se haga justicia”.

El hermano también aprovechó para agradecer a amigos, compañeros y vecinos por sus muestras de solidaridad y apoyo. Este caso sigue generando gran interés y preocupación en la comunidad, mientras la familia de Débora Rebeca Xi busca respuestas y justicia.

