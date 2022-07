En Texas, una mujer embarazada fue detenida por conducir en el carril de múltiples pasajeros (HOV, por sus siglas en inglés), ella afirma que su hijo por nacer debe contar como un segundo pasajero.

Agentes de tránsito, detuvieron el 29 de junio Brandy Bottone, que en ese momento tenía 34 semanas de embarazo, ya que sospechaban que ella era la única persona en el vehículo que conducía en el carril HOV.

La mujer relató lo sucedido:

“¿Hay alguien más en el auto?” le preguntó el agente de policía a Bottone

“Le dije que sí”, dijo la oriunda de Plano, añadiendo que había señalado su estómago y explicado que estaba a pocas semanas de dar a luz a una niña que pronto ocuparía un asiento de bebé en su vehículo.

“Oh, no. Tiene que haber dos personas fuera del cuerpo”, le comentó el agente, según Bottone.

"Pero de todos modos me dieron una multa por 215 dólares, esto me hizo hervir la sangre. ¿Cómo puede esto ser justo?"

Aunque el código penal de Texas reconoce a un niño no nacido como persona, el Código de Transporte de Texas no lo especifica así. Un niño en el útero de su madre no está ocupando un asiento extra, y ya que sólo un ocupante ocupaba un solo asiento, el vehículo no cumplía los criterios para viajar por ese carril.

¿Qué son los carriles HOV?

Los carriles para vehículos de alta ocupación (HOV) son carriles especializados reservados en autopistas de carriles múltiples para el uso de autobuses, camionetas y vehículos compartidos. Son comunes en muchas áreas con autopistas congestionadas, y actúan para aumentar la eficiencia del tránsito y para recompensar a las personas que comparten el automóvil o usan el transporte público.

