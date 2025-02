Mientras navegaban en kayak por las frías aguas del sur de Chile, un joven vivió una experiencia estremecedora cuando una ballena jorobada emergió inesperadamente y lo engulló brevemente antes de expulsarlo de vuelta al océano.

El insólito incidente tuvo lugar el 8 de febrero de 2025 en el Estrecho de Magallanes. Dell Simancas, de 49 años, y su hijo Adrián Simancas, de 24, se encontraban realizando una expedición de trekking y packraft cuando sucedió el impactante episodio.

En el momento del suceso, Dell Simancas estaba filmando a su hijo mientras remaba por la zona. De repente, una inmensa ballena jorobada emergió del agua y, en cuestión de segundos, el joven desapareció de la toma. En el video, se puede escuchar un sonido fuerte justo antes del impactante desenlace.

Sin posibilidad de reaccionar, Adrián fue lanzado violentamente de nuevo a la superficie. Toda la escena quedó registrada en la grabación realizada por su padre, quien de inmediato trató de tranquilizarlo.

"Tranquilo, tranquilo, ya voy", le aseguró Dell Simancas mientras le indicaba que se sujetara de la cuerda del kayak. También intentó calmarlo con un "no pasa nada" tras el angustiante episodio.

Pensé que iba a morir

Adrián Simancas relató que jamás había visto una ballena en persona hasta ese día, cuando la experiencia lo dejó en estado de shock.

"Sentí un golpe fuerte que me levantaba desde atrás. En un principio creí que era una ola, pero la fuerza era descomunal. Al girar la cabeza, sentí en mi rostro una textura viscosa, distinguí algunos colores y, de repente, algo se cerró sobre mí y me arrastró hacia abajo. En ese instante, pensé que no había nada que pudiera hacer, que iba a morir", declaró a CNN.

Aunque en un principio creyó que el enorme mamífero marino lo había devorado, lo cierto es que las ballenas jorobadas no pueden ingerir presas grandes debido a su pequeño esófago. Estos animales filtran el agua y retienen solo los alimentos adecuados, expulsando lo que no pueden consumir, lo que explicaría la rápida liberación del joven de sus fauces.

