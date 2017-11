Un valor primordial: la tolerancia

"Tolerancia significa disculpar los defectos de los demás; tacto, no reparar en ellos". Arthur Schnitzler

Actualmente la tolerancia es un valor que se ha ido devaluando con el tiempo, ya que vivimos en un mundo en el sólo pensamos en nosotros mismos antes de pensar en los demás, así que me preguntó si la tolerancia es un valor que nos enseñaron en la primaria como es que se nos olvidará con el tiempo, pero ¿Que es ser tolerante? No es simplemente respetar a la gente si no yo te invito a volverlo a hacer parte de tu vida diaria y ser tolerante con tu familia y amigos, y que ese valor te represente cada día de tu vida.

Cada 16 de noviembre el mundo celebra el Día Internacional para la Tolerancia, proclamado el 12 de diciembre de 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en su compromiso de promover y fortalecer la comprensión y el respeto entre las culturas y los pueblos para contribuir con la paz.

De acuerdo a la Declaración de Principios sobre la Tolerancia adoptada por las Naciones Unidas, la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos.

La tolerancia es la capacidad de escuchar y aceptar la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa. La falta de este valor ha provocado durante años violencia, desplazamientos forzados, hambruna, miseria, exclusión y muerte de miles de personas.

Ana Paola Alcázar

ECOS DEL DEBATE

“La tolerancia como valor fundamental dentro de una sociedad comprometida”

El ser humano es un ser social por naturaleza, su vida diaria presenta el reto de convivir con personas con opiniones diferentes, poniendo a prueba la tolerancia, valor fundamental cuya esencia es el respeto y la paciencia hacia la diversidad de ideas. Podría argumentarse que el origen de innumerables conflictos en la historia de la humanidad se habrían evitado si la tolerancia hubiera prevalecido en el juicio del hombre, siendo la prioridad de la discusión el diálogo como fuente del conocimiento.

Luis Eduardo Arellano Cuevas

Asimismo cómo hemos observado estos destellos basta con el soplo de algún reaccionario intolerante para contaminar a los demás. Para muestra los Estados Unidos de América, uno de los países con más diversidad de razas, que se había caracterizado por el respeto y que perdió su credibilidad al elegir a su último presidente. Porqué cómo alguna vez proclamó un defensor de los derechos humanos, hemos aprendido a volar como pájaros pero no a vivir como hermanos. Dicho esto entonces aprendamos a cimentar nuestra sociedad con los tabiques de la tolerancia.

Fabián René Aldrete Quintero

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“Cada cabeza es un mundo”

—¿Quién es Carmen Barajas según Carmen Barajas?

Un ser vivo, una persona que hace lo que le gusta.

—¿Qué persona, viva o muerta, es su inspiración?

Mi abuela, fue una mujer muy libre, siempre hizo lo que le gusto, se dejo llevar por eso, entregada a la vida, sin apegos. Una mujer dedicada a leer a escribir a conocer más, una mujer sencilla.

—¿Qué es para ti la tolerancia?

Es esta capacidad de desarrollar una negociación interna o permitir a los otros como son y ser tu como tu eres.

—¿Qué valor guía tú vida?

La honradez, la congruencia, el ser honrada.

—¿Consideras que la tolerancia es un valor fundamental dentro de una sociedad?

Si es un fundamental, porque cada cabeza es un mundo, si nosotros no tenemos la capacidad de aguantar a alguien más, entonces no podremos tener una sociedad respetuosa, multifacética, multipresencial.

—Complete la frase: “El mundo sería mejor si…”

Si cada quien hace lo que le toca, y respeta lo de cada quien.

—¿Cómo ha mejorado usted al mundo?

Dando lo mejor de mí, y haciendo todo en base a mi conciencia.

— ¿Qué es lo que más valora en los jóvenes?

Su juventud, porque tienen la posibilidad de todo.

—¿Qué desea, desesperadamente, que entienda la juventud?

Que la vida se vive solamente una vez, y que el amor de a deberas es el que perdura.

—¿Qué inspiró a Carmen Barajas a ser una psicóloga?

Quería saber cómo vive la gente, quería saber que pensaban y ver mas allá de sus vidas.

—¿De qué deberíamos estar todos agradecidos?

De tener vida, porque es la posibilidad de hacer un cambio de mostrarnos de estar presentes de vivir el mundo.

—¿Cuál es el mejor consejo que le han dado/que puede dar?

Valora lo bueno que haces, reconócelo y guíate por ello.

*Mensaje a los jóvenes

“Súmate Mar Adentro”*

Entréguense a la vida, vivan intenso, no tituben, la vida no es de los tibios.

PERFIL

Carmen Barajas. Lic. Psicología Mtra. Terapia Gestalt. Entrenadora en terapia psicocorporal

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Museo de la Memoria y la tolerancia

Es un recinto museográfico de la ciudad de México. Abrió sus puertas el 18 de octubre del 2010 y busca difundir el respeto a la diversidad y la tolerancia con base en el recuerdo histórico mediante el uso de exposiciones de genocidios y presentaciones multimedia de los valores a favor de la tolerancia.

Los objetivos de dicho museo son: difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia y los Derechos Humanos. Crear conciencia a través de la memoria histórica, particularmente a partir de los genocidios y otros crímenes. Alertar sobre el peligro de la indiferencia, la discriminación y la violencia para crear responsabilidad, respeto y conciencia en cada individuo que derive en la acción social.

El Museo Memoria y Tolerancia fue impulsado por la asociación civil ‘’Memoria y Tolerancia” que fue establecida en 1999. Esta asociación civil tenía el objetivo de crear el Centro Educativo del Holocausto y la Tolerancia y buscó a sobrevivientes del Holocausto para tomar sus testimonios para poder aprender de ellos y así poder enseñar a otros. En el 2003 los arquitectos de Legorreta recibieron la tarea de reconstruir la zona aledaña a la Alameda Central que fue dañada durante el terremoto de 1985 que afecto extensamente a la Ciudad de México. En el lugar se proyectaba construir edificios que albergarían al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, lo cual se convirtió en el Conjunto Juárez. El Museo Memoria y Tolerancia se integró a este conjunto en el 2006 por los arquitectos Arditti. En el atrio del museo se encuentra un cubo suspendido del Memorial de los niños asesinados en genocidios, el cual fue una obra realizada por Jan Hendrix en colaboración con los arquitectos.

