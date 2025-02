Trump reabre centro de detención de migrantes cerca de Nueva York

Este jueves, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que cerca a la ciudad de Nueva York se planea reabrir un centro de detención de migrantes con capacidad para al menos mil personas.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el objetivo de este centro es "agilizar la logística y facilitar el procesamiento oportuno" de los migrantes detenidos en el país.

Dichas instalaciones se encuentran localizadas cerca del aeropuerto internacional de Newark, Nueva Jersey, y según filtraciones de funcionarios a medios estadounidenses, la decisión de reabrir este centro llega en medio de la frustración por parte del ejecutivo sobre el ritmo de los arrestos de migración.

El director interino de ICE, Caleb Vitello, aseguró en el escrito que este centro es el "primero" en abrir bajo la Administración de Trump y explicó que expandirá la capacidad de detención de la agencia en la región del noreste del país para lidiar con el "creciente" número de detenciones y deportaciones.

El republicano prometió en campaña llevar a cabo "deportaciones masivas" de los más de 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Además de la reapertura de este centro, el gobierno está desarrollando planes para detener en bases militares a lo largo del país a las personas que sean arrestadas por no tener un estatus legal, según informó el diario The New York Times.

