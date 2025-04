Trump no desestima destruir las instalaciones nucleares de Irán, pero no lo ve prioritario

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no descarta la idea de Israel de destruir las instalaciones nucleares de Irán, pero aseguró que de momento no es un plan que le resulte prioritario.

En una conferencia con los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense insistió en que, si bien, no ha desestimado el plan presentado por Israel, no tiene prisa en ponerlo en marcha, pues afirma que puede llegar a un acuerdo con Irán.

“No diría que lo he descartado. No tengo prisa, porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y vivir feliz sin muerte. Y me gustaría ver eso”, señaló Trump junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Estados Unidos e Irán mantendrán este sábado en Roma una segunda reunión en busca de un acuerdo nuclear, unas negociaciones en las que Omán ejercerá de mediador, tal y como hizo en la primera cita, celebrada en Mascate la semana pasada.

"Creo que Irán quiere dialogar. Espero que así sea. Les beneficiará mucho si lo hacen. Me gustaría ver a Irán prosperar en el futuro, que le vaya de maravilla. Conozco al pueblo iraní. Son gente increíble. Siempre han sido muy inteligentes, enérgicos y exitosos. Y no quiero hacer nada que perjudique a nadie", dijo Trump.

En caso contrario "sería algo muy malo para Irán", añadió el líder republicano , reiterando que Teherán no puede tener un arma nuclear: "Es muy sencillo. No queremos apropiarnos de su industria ni de sus tierras, no lo queremos. Lo único que decimos es que no pueden tener un arma nuclear".

XP