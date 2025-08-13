Trump firma orden ejecutiva para impulsar lanzamientos espaciales comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva destinada a favorecer a empresas aeroespaciales privadas, con el objetivo de garantizar que puedan desarrollar misiones de forma más eficiente, algo que considera “esencial” para la economía y la seguridad nacional.

La medida —que podría beneficiar a SpaceX, la compañía de Elon Musk que mantiene contratos con el Gobierno— busca incrementar de forma significativa el número de lanzamientos comerciales de cohetes para 2030. Para lograrlo, la administración agilizará la aprobación de licencias y permisos para operadores con sede en el país, de acuerdo con lo estipulado en el documento.

Asimismo, la orden instruye al secretario de Transporte, en coordinación con el presidente del Consejo de Calidad Ambiental, a “emplear todas las facultades disponibles para eliminar o acelerar” las revisiones ambientales y otros procesos que representen obstáculos para la obtención de licencias y permisos de lanzamiento y reingreso.

Sean Duffy, secretario de Transporte, aseguró en su cuenta de X que la orden ejecutiva que agiliza las licencias para espacios comerciales es "VISIONARIA".

También indicó que Trump y él comparten la visión de que el Departamento de Transporte "es más que trenes, aviones y automóviles".

"El espacio juega un papel crucial en nuestro futuro. Nos estamos lanzando hacia la última frontera y esta Orden Ejecutiva hace posible que Estados Unidos lidere el mundo desde los viajes terrestres hasta los viajes espaciales", indicó.

Entre los asuntos que dispone la orden, indica que dentro de los 150 días a partir de hoy, el secretario de Comercio propondrá un proceso para autorizaciones de misiones individualizadas para actividades que están cubiertas por el Tratado del Espacio Exterior de 1967, pero no están regidas de forma clara ni directa por los marcos regulatorios con el objetivo de agilizar y simplificar las autorizaciones.

YC