Trump evita nuevamente la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Donald Trump prefirió reunirse con sus votantes este sábado en la localidad de Washington... en Michigan, antes que enfrentarse a la "crème" de la prensa, que él no cesa de vilipendiar, reunida en Washington DC para la prestigiosa cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En un desplante a los medios de comunicación, que él considera injustos, el presidente estadounidense eligió este municipio de las afueras de Detroit para celebrar un acto de campaña con el fin de elogiar lo que él considera uno de sus grandes logros en materia económica.

"Por cierto, ¿no es esto mejor que esa cena falsa de los corresponsales de la Casa Blanca en Washington?", preguntó un animado Trump a la multitud que lo aclamaba.

"Podría estar allí esta noche sonriendo, como si me gustara cuando me disparan un tiro tras otro", ironizó. "Si no sonríes, dirán 'él estuvo terrible'. 'No podía soportarlo'. Si sonríes, se preguntarán por qué sonreía", dijo.