Trump dice que Zelenski le "faltó el respeto a los Estados Unidos"

Luego de que Donald Trump, se reuniera este viernes 28 de febrero en la Casa Blanca con Volodímir Zelenski, donde tuvieron un enfrentamiento verbal por desacuerdos, el presidente republicano dijo en su red social Truth Social que el mandatario de Ucrania le "respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval".

En el mensaje en su cuenta personal, Trump dijo que él y Zelenski: "Tuvimos una reunión muy significativa hoy en la Casa Blanca. Se aprendió mucho que nunca se podría entender sin una conversación bajo tanto fuego y presión".

Señaló que "Es sorprendente lo que surge a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ".

Y además, aseguró que "Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz".

Medios de comunicación estadounidenses reportan que Volodímir Zelenski salió de la Casa Blanca sin haber firmado acuerdos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee sobre la pelea: Trump y Zelenski se enfrentan en guerra verbal en la Casa Blanca

OF