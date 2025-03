Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Canadá, Justin Trudeau, sostuvieron una llamada telefónica en la que trataron el tema de la imposición de aranceles del 25%, los cuales entraron en vigor en el primer minuto del pasado martes 4 de marzo.

El reporte de Trump sobre la conversación muestra que la llamada no salió como se esperaba y terminó de forma “algo” amistosa.

En una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que Trudeau lo llamó "para preguntarme qué se podía hacer sobre los aranceles".

El mandatario estadounidense alegó que "mucha gente ha muerto por el fentanilo que entra por las fronteras de Canadá y México" y que "nada me ha convencido de que [el flujo] se haya detenido".

Según Trump, Trudeau aseguró que la situación "ha mejorado", pero Trump insistió en que "no es suficiente".

El estadounidense cuestionó a Trudeau sobre las elecciones en Canadá, aún sin fecha. Este domingo está programada la elección del nuevo líder del Partido Liberal, al que pertenece el primer ministro, y quien había anunciado su decisión de renunciar una vez que su agrupación tenga un nuevo liderazgo.

Mira esto: Zelenski propone tregua y liberación de prisioneros en búsqueda de paz

Trudeau, se quejó Trump, "no fue capaz de decirme cuándo se celebran las elecciones canadienses, lo que me despertó la curiosidad: ¿qué está pasando aquí? Entonces me di cuenta de que está intentando utilizar este asunto para mantenerse en el poder. ¡Buena suerte, Justin!".

La oficina de Trudeau dio a conocer un comunicado en el que señaló que el primer ministro y Trump hablaron durante 50 minutos. La conversación, señala el comunicado, fue "constructiva" y los dos líderes podrían volver a hablar más tarde.

No te pierdas: Trump retrasa un mes aranceles a México y Canadá del sector automotriz

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB