Trump declara el inglés como el idioma OFICIAL de EU; esto significa

El gobierno de Estados Unidos ha emitido una orden ejecutiva que establece que, a partir de marzo, el inglés será el idioma oficial del país. Este anuncio ha generado interrogantes sobre el futuro del español y otras lenguas habladas en el territorio estadounidense.

La designación del inglés como idioma oficial

A través de un comunicado en redes sociales, la Casa Blanca informó que, por disposición presidencial, desde el 1 de marzo el inglés será la lengua oficial de la nación. En el mensaje, se destacó que "Estados Unidos está de vuelta", justificando la decisión con el argumento de que "una lengua reconocida a nivel nacional es fundamental para una sociedad cohesionada y unificada, permitiendo una ciudadanía que pueda intercambiar ideas libremente en un idioma común".

En su cuenta oficial de X, la Casa Blanca publicó un mensaje enfatizando la medida: "¡Alerta de orden ejecutiva! EL INGLÉS ES AHORA EL IDIOMA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. ¡Estados Unidos está DE VUELTA! (Executive Order Alert! ENGLISH IS NOW THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE UNITED STATES. America is SO BACK!)".

Contenido de la orden ejecutiva

El documento oficial, firmado por Donald Trump, establece que, en virtud de la autoridad conferida por la Constitución y las leyes del país, se declara el inglés como la lengua oficial de Estados Unidos. La orden subraya que el inglés ha sido históricamente el idioma predominante en la nación y constituye un pilar esencial de la identidad estadounidense.

El decreto argumenta que oficializar el inglés fomentará la unidad social, facilitará la integración de nuevos ciudadanos y promoverá su participación en la sociedad, contribuyendo a la materialización del "sueño americano". Asimismo, la medida revoca normativas previas que garantizaban la provisión de servicios en otros idiomas para personas con conocimiento limitado de inglés.

A pesar de ello, la orden aclara que las agencias gubernamentales podrán seguir ofreciendo asistencia en otros idiomas cuando lo consideren necesario. No obstante, especifica que esta disposición no otorga nuevos derechos o beneficios legales y que su implementación dependerá de los recursos disponibles y de la legislación vigente.

Diversidad lingüística en Estados Unidos

Aunque el inglés se reconoce como el idioma oficial, la diversidad lingüística en Estados Unidos sigue siendo amplia. Según datos actualizados hasta 2024 en la página web oficial del Gobierno, más de 350 lenguas son utilizadas por la población.

La Oficina del Censo ha identificado que, después del inglés, algunos de los idiomas más hablados en el país incluyen el español, chino, tagalo, vietnamita y árabe. También se destacan diversas lenguas indígenas norteamericanas, como el navajo, yupik, dakota, apache, keres y cherokee, entre otras.

Con esta nueva designación, el gobierno busca reforzar la cohesión nacional sin impedir el uso de otros idiomas en determinados contextos. No obstante, el impacto de esta política en las comunidades de habla no inglesa aún está por verse.

