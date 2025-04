Trump critica a Zelenski su negativa a ceder Crimea en las negociaciones de paz

Este miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump, arremetió contra su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski, diciendo que el presidente ucraniano está prolongando "los campos de la muerte" . Trump hizo esta crítica después de que el presidente de Ucrania rechazara ceder Crimea a Rusia como parte de un posible plan de paz.

El día antes, Zelenski descartó la idea de que Ucrania cediera territorio a Rusia. Ucrania tiene la intención de rechazar cualquier acuerdo que contenga estas condiciones. Esta declaración llegó antes de las conversaciones de alto nivel programadas para el miércoles en Londres entre funcionarios de Estados Unidos, Europa y Ucrania.

" No hay nada de qué hablar: es nuestra tierra, la tierra del pueblo ucraniano ", enfatizó Zelenski.

Una propuesta presentada por funcionarios estadounidenses y que incluía permitir que Rusia mantuviera el control del territorio ucraniano ocupado como parte de un acuerdo fue presentada durante conversaciones similares la semana pasada en París. Estas informaciones fueron colectadas según un funcionario europeo familiarizado con el asunto que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El miércoles Trump escribió en su red social, Truth Social, que "esta declaración es muy perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia, ya que Crimea se perdió hace años bajo los auspicios del presidente Barack Hussein Obama, y ni siquiera es un punto de discusión ". "Nadie está pidiendo a Zelenski que reconozca Crimea como territorio ruso, pero, si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella hace once años cuando fue entregada a Rusia sin disparar un solo tiro?".

Trump añadió que "declaraciones inflamatorias como las de Zelenski" están haciendo "tan difícil poner fin a esta Guerra".

"¡ Él no tiene nada que mostrar !", escribió Trump. "La situación de Ucrania es desesperada. Él puede lograr la paz o puede luchar por otros tres años antes de perder el país entero". La declaración de Zelenski "no hará nada más que prolongar los 'campos de la muerte' ¡Nadie quiere eso! Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo, pero el hombre que 'no tiene cartas en la mano' debe ahora y finalmente HACERLO ".

Horas antes, se informó que la reunión prevista para el miércoles entre altos diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Ucrania para impulsar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania fue cancelada en el último momento, y el vicepresidente estadounidense JD Vance dijo que las negociaciones están llegando a un momento decisivo.

"Hemos emitido una propuesta muy explícita a los rusos y a los ucranianos, y es hora de que digan que sí o de que Estados Unidos se retire de este proceso ", declaró Vance a reporteros durante una visita a Agra, India.

Según Vance, se trata de "una propuesta muy justa" que "congelaría las líneas territoriales a un nivel cercano a donde están hoy", y en la que ambas partes cederían parte del territorio que controlan actualmente, pero no ofreció más detalles.

Los comentarios de Vance se produjeron un día después de que Zelenski descartara ceder territorio a Rusia como parte de cualquier posible acuerdo de paz, algo que calificó de inaceptable. El líder ucraniano respondió el martes a los informes de que el gobierno de Trump propondría un acuerdo que le permitiría a Moscú mantener el territorio ucraniano ocupado como parte de un pacto .

Un alto funcionario europeo familiarizado con las conversaciones en curso que involucran al equipo estadounidense dijo que una propuesta que Estados Unidos dice que es "final" fue presentada inicialmente la semana pasada en París, donde se describió como "solo ideas" — y que podrían ser modificadas.

Cuando esas "ideas" surgieron en informes de los medios varios días después, los funcionarios ucranianos se sorprendieron al descubrir que Washington las retrataba como finales, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente.

Zelenski dijo el miércoles que Ucrania está lista para cualquier formato de negociaciones que pueda traer un alto el fuego y abrir la puerta a negociaciones de paz completas , al tiempo que lamentó la muerte de nueve civiles cuando un dron ruso atacó un autobús en las primeras horas de ese día.

" Insistimos en un alto el fuego inmediato, completo e incondicional ", escribió Zelenski en su página de Telegram, de acuerdo con una propuesta que Estados Unidos presentó hace seis semanas, según el mandatario.

Ucrania y algunos gobiernos de Europa Occidental han acusado a Putin de dilatar esa propuesta mientras su ejército intenta capturar más territorio ucraniano. Analistas occidentales dicen que Moscú no tiene prisa por concluir las conversaciones de paz porque ha adquirido impulso en el campo de batalla.

El secretario británico de Exteriores, David Lammy, anunció que en las conversaciones en Londres para encontrar un fin a la guerra de más de tres años participarían solo funcionarios de menor nivel después de que el Departamento de Estado estadounidense dijese el martes que el secretario de Estado Marco Rubio no podía asistir debido a un problema de agenda .

La abrupta cancelación de Rubio generó dudas sobre el rumbo de las negociaciones.

En comentarios sobre los asistentes a las conversaciones de Londres, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó que " por lo que sabemos, hasta ahora no han logrado acercar sus posiciones en algunos temas ".

El Kremlin todavía está en consultas con funcionarios estadounidenses, pero no discutiría públicamente los detalles, agregó.

Se espera que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, visite Moscú de nuevo esta semana, según funcionarios rusos.

Los negociadores no han podido cerrar ni un alto el fuego limitado de 30 días, ya que ambos bandos han continuado atacándose mutuamente en una guerra de desgaste a lo largo de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas) y lanzando operaciones de largo alcance .

El miércoles por la mañana, un dron ruso atacó un autobús que transportaba trabajadores en Marganets, en la región de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, y mató a ocho mujeres y un hombre , según escribió el jefe regional, Serhii Lysak, en su canal de Telegram. Más de 40 personas resultaron heridas, agregó.

Lysak publicó imágenes de un autobús con las ventanas destrozadas y fragmentos de vidrio mezclados con sangre esparcidos en el suelo del vehículo.

Trump ha presionado para poner fin a la guerra y la semana pasada indicó que las negociaciones estaban "llegando a un punto crítico". Ese comentario se produjo después de que Rubio insinuó que Washington podría retirarse pronto de las negociaciones si no avanzan.

Rubio había indicado que la reunión del miércoles podría ser clave para determinar si el gobierno de Trump sigue comprometido.

Entre los asistentes a la reunión se encontraba el teniente general retirado Keith Kellogg, el enviado de Trump para Ucrania y Rusia.

Andrii Yermak, jefe de la oficina presidencial de Ucrania, manifestó en X que una delegación formada por él mismo, el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, y el de Defensa, Rustem Umerov, había llegado a Londres para las conversaciones a pesar de los cambios.

"El camino hacia la paz no es fácil, pero Ucrania ha estado y sigue comprometida con los esfuerzos pacíficos" , afirmó Yermak. Los funcionarios "discutirán formas de lograr un alto el fuego total e incondicional como primer paso hacia un acuerdo integral y el logro de una paz justa y duradera".

Horas después, Yermak dijo que él, Sybiha y Umerov se reunieron con asesores de seguridad y políticas exteriores de países "que participan en la coalición de los dispuestos" y " enfatizamos nuestro compromiso con los esfuerzos de paz por parte del presidente estadounidense ".

En redes sociales, añadió que " Rusia sigue rechazando un cese al fuego incondicional, prolongando el proceso y tratando de manipular las negociaciones ".

En conversaciones similares la semana pasada en París, funcionarios estadounidenses presentaron una propuesta que incluía permitir que Moscú mantenga el control del territorio ucraniano ocupado como parte de un acuerdo, según un funcionario europeo familiarizado con el asunto.

Zelenski rechazó esa propuesta durante una comparecencia en Kiev, en la que afirmó que " No hay nada de qué hablar: es nuestra tierra, la tierra del pueblo ucraniano ".

La viceprimera ministra y ministra de Economía de Ucrania, Yuliia Svyrydenko, afirmó el miércoles: "Ucrania está lista para negociar, pero no para rendirse".

Rusia, por su parte, ha rechazado de facto la propuesta estadounidense para un alto el fuego inmediato y completo de 30 días al imponer condiciones de amplio alcance.

Trump dijo repetidamente durante su campaña electoral el año pasado que podría poner fin a la guerra "en 24 horas" a su llegada a la Casa Blanca. Pero ha mostrado frustración con Zelenski y el presidente ruso Vladímir Putin.

Algunos aliados europeos se muestran cautos ante la propuesta de que Ucrania intercambie tierra por paz. Pero un funcionario dijo que algunos aliados reconocen que Rusia está firmemente atrincherada total o parcialmente en cinco regiones de Ucrania: Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón.

Si el objetivo es obtener un alto el fuego de inmediato, " debería basarse en la línea de contacto tal y como está ", dijo un alto funcionario francés, que no estaba autorizado a ser identificado en público y habló bajo condición de anonimato en cumplimiento de la política presidencial francesa.

