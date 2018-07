Trump considera revocar credenciales a funcionarios de Obama

El presidente Donald Trump, considera la posibilidad de revocarles las autorizaciones de seguridad a media docena de ex funcionarios del gobierno de Obama y a críticos de su gestión, informó el lunes la Casa Blanca.

El mandatario está “explorando las herramientas” para despojar las autorizaciones del ex director de la CIA, John Brennan, así como del ex director del FBI, James Comey, y del ex jefe nacional de inteligencia, James Clapper, entre otros, informó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Sanders acusó a los funcionarios de haber “politizado y, en algunos casos, monetizado, su servicio público y sus autorizaciones de seguridad”, así como “acusar sin fundamentos” al presidente.

El senador republicano Rand Paul, tuiteó horas antes que planeaba discutir durante un encuentro con Trump el tema de la remoción de las autorizaciones de seguridad de Brennan.

La semana pasada, Brennan describió la conferencia de prensa de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin como “prácticamente una traición”.

GC