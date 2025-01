Trump cierra página web en español de la Casa Blanca

En el segundo día del mandado de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, la página web en español de la Casa Blanca, así como sus redes sociales en este mismo idioma, han dejado de funcionar. En el caso de la primera, al ingresar al sitio web aparece la leyenda "PAGE NOT FOUND" con el error 404 de internet. Al centro de la página hay un botón con la etiqueta "GO TO HOME PAGE" que redirige a la página de la Casa Blanca, pero en inglés.

Donald Trump tomó posesión como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Tanto en su primer mandato como en las tres ventanas de campaña electoral en las que participó antes de llegar nuevamente a la presidencia, Donald Trump hizo alarde de sus polémicas políticas migratorias que iniciaron el día de ayer en sus primeros minutos de gobierno. La indicación de cerrar la versión en español de la página web de la Casa Blanca, así como sus redes sociales en este idioma sería parte de dicha postura de gobierno.

Sin embargo, la medida no es nueva, pues en 2017, durante su primer mandato, la página en español también había sido dado de baja de Internet. Su predecesor, Joe Biden, ordenó la reactivación tanto de la página oficial como de las redes sociales y ahora hemos regresado nuevamente al cierre.

Este es solo uno de los varios decretos presidenciales con los que ha comenzado la segunda presidencia de Donald Trump. Otras ordenes firmadas incluyen temas como la frontera entre México y Estados Unidos, el cierre de aplicaciones migrantes, indultos a simpatizantes de su gobierno, la permisión temporal del uso de TikTok y el retiro de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

