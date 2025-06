El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la "rendición incondicional" de Irán luego de haber tomado control del espacio aéreo de dicho país y asegurar conocer la locación de Alí Jamaneí, líder supremo iraní . Los contundentes mensajes fueron compartidos a través de su perfil oficial de Truth Social.

El primero de ellos, publicado hace una hora, dice lo siguiente:

"Hemos tomado el control total del espacio aéreo sobre Irán. Irán tiene equipo defensivo poderoso y en grandes cantidades, pero nada en comparación con lo diseñado, concebido y hecho en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que el viejo EUA."

El siguiente mensaje fue direccionado contra Alí Jamaneí, líder supremo iraní, en donde habló de la posibilidad de acabar con su vida:

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'", añadió Trump. "Es un objetivo fácil, pero está seguro allí. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos misiles disparados a civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando".

Por último, el presidente Trump exigió en mayúsculas y con exclamativas la "¡RENDICIÓN INCONDICIONAL!" de Irán, tras cinco días de escalamiento en el conflicto.

Trump regresó a la Casa Blanca de su visita abreviada a la cumbre del G7 canadienses el martes temprano, en un momento decisivo de su presidencia. Israel, con cinco días de ataques con misiles, ha causado un daño considerable a Irán y cree que ahora puede asestar un golpe permanente a su programa nuclear especialmente si recibe un poco más de ayuda del presidente republicano.

El presidente de Estados Unidos señaló que ahora buscaba "un verdadero fin" al conflicto y una "rendición completa" del programa nuclear de Teherán. "Deberían haber hecho el trato. Les dije, 'Hagan el trato'", declaró Trump a los periodistas en el Air Force One. "Así que no sé. No estoy muy dispuesto a negociar".

Trump, quien planeaba reunirse con asesores en la Sala de Crisis, parece estar construyendo gradualmente el caso público para un papel estadounidense más directo en el conflicto. Su cambio de tono se produce cuando Estados Unidos ha reposicionado buques de guerra y aviones militares en la región para responder si el conflicto entre Israel e Irán se intensifica aún más.

