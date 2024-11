Trump amenaza a México; impondría 25% de aranceles

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes, a un día de la elección, con imponer aranceles de 25% a México si el país no "frena el paso de criminales y drogas".

Durante un mitin en Raleigh, Carolina del Norte, Trump dijo que durante su gobierno (2017-2021), obligó a México a desplegar soldados para frenar el flujo de migrantes. "México pagó por los soldados. Nos pagaron tanto"... aseguró.

Además, dijo haber tenido una gran relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. "Era un socialista... No se puede tener todo", y se quejó de la "invasión" de migrantes desde México.

Acto seguido, dijo que, de ganar la presidencia en las elecciones de mañana 5 de noviembre, lo primero que hará será comunicarse con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "Dicen que es muy agradable, no la conozco", mencionó.

Sin embargo, adelantó que la llamada será para advertirle que "si no detienen la llegada de criminales y drogas a la frontera" sur de Estados Unidos, "impondré 25% de aranceles a todo lo que manden. Si no funciona, 50%. Si no funciona, 75%, y si no funciona, 100%".

Trump instó a sus seguidores a salir a votar para "despedir" a la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

