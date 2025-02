Trump advierte que Apple detendrá su producción en México

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que Tim Cook, CEO de Apple, tiene planes de invertir "cientos de miles de millones de dólares" en el país. Según reportes de Agence France-Presse citados por medios como El Economista, Trump añadió que Cook se comprometió a "cerrar dos fábricas" en México y reubicar la producción en Estados Unidos.

El mandatario comentó: "Eso es lo que me dijo. Ahora tiene que hacerlo". Además, sugirió que este compromiso de Cook se debía en parte a las tarifas impuestas recientemente a México. No obstante, hasta el momento, el CEO de Apple no ha confirmado ni refutado estas declaraciones.

En relación con las tarifas, Trump subrayó que muchas empresas están buscando alternativas para evitar pagar aranceles. El presidente de Estados Unidos mencionó que otras compañías también están considerando aumentar sus inversiones en el país. "Vendrán muchos fabricantes de chips y muchos fabricantes de automóviles", declaró, aunque no precisó a qué empresas se refería. En días anteriores, Nissan había señalado la posibilidad de mover su producción fuera de México si Estados Unidos implementaba aranceles del 25% sobre las importaciones de vehículos.

Por otro lado, Foxconn, el principal fabricante de los iPhones de Apple, opera más de cinco plantas en México. En 2020, la empresa anunció la construcción de una fábrica en México dedicada a la producción de iPhones, y en 2024 planea instalar en Jalisco la planta de superchips más grande del mundo. También está presente en el país la compañía taiwanesa Pegatron, que se dedica a la fabricación de componentes.

En una reunión con varios gobernadores de Estados Unidos en la Casa Blanca, Trump reafirmó que las tarifas son una herramienta poderosa para atraer inversiones. "Las empresas estadounidenses no quieren pagar esos impuestos. Eso las impulsa a invertir en Estados Unidos", aseguró. De hecho, el presidente se mostró orgulloso de su enfoque, mencionando: "Los aranceles son increíbles, me metí en muchos problemas por eso; yo dije que es mi palabra favorita en el diccionario, la palabra arancel". Sin embargo, los economistas entrevistados por la BBC advierten que, si la medida se lleva a cabo, no solo afectaría a las empresas extranjeras, sino también a los consumidores estadounidenses.

Al inicio de su mandato, Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo tarifas del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá, aunque decidió aplazar la medida durante un mes para abrir espacio a negociaciones.

