Trump admite que minimizó intencionalmente la gravedad de la pandemia

El presidente de EU, Donald Trump, dijo este miércoles que intentaba contener el "pánico" y evitar la "histeria" en los mercados cuando a principios de año minimizó la gravedad de la COVID-19, como revela el nuevo libro del periodista Bob Woodward.

"Amo a nuestro país. No quiero que la gente esté asustada. No quiero crear pánico. No quiero llevar a este país a la histeria"

"Soy un animador de este país. Amo a nuestro país. No quiero que la gente esté asustada. No quiero crear pánico. No quiero llevar a este país a la histeria", aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

Preguntado por si engañó deliberadamente a los estadounidenses sobre el peligro que suponía la pandemia, el presidente respondió: "Con el objetivo de reducir el pánico, quizá fue así".

Trump reaccionaba así a la revelación divulgada este miércoles por el diario The Washington Post, e incluida en un libro que Woodward publicará la próxima semana, de que el mandatario sabía en febrero que la COVID-19 era una enfermedad especialmente "mortal", pero minimizó intencionadamente su gravedad en público.

"No queremos dar saltos y empezar a gritar que tenemos un problema tremendo, asustar a todo el mundo (...). No queríamos provocar que los precios subieran a un nivel prohibitivo, así que en ese sentido estoy de acuerdo (en que minimicé las cosas)", afirmó Trump.

"No pensábamos realmente que esto iba a llegar al punto al que llegó, de golpe todo el mundo estaba infectado"

Un periodista le preguntó por qué, si era consciente desde principios de febrero de que la pandemia iba a causar grandes estragos en el país, esperó hasta marzo para movilizar las herramientas más poderosas del Gobierno federal.

"Bueno, no pensábamos realmente que esto iba a llegar al punto al que llegó, de golpe todo el mundo estaba infectado", zanjó Trump, quien defendió que su Gobierno ha hecho "un trabajo increíble, se mire como se mire", contra el nuevo coronavirus.

Según el adelanto del libro de Woodward, titulado "Rage" ("Ira") y que saldrá a la venta el próximo 15 de septiembre, Trump dijo al veterano periodista el pasado 7 de febrero que la COVID-19 era "más mortal que incluso la gripe más ardua", mientras que en público insistía en compararlo con esa enfermedad estacional.

