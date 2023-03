Stormy Daniels sabe bien cómo llamar la atención, y cómo hacer enojar a Donald Trump. Enfrentados legalmente, ella responde cada vez que él la acusa de "mentirosa" o de "arribista".

"Sólo respondo cuando publica algo sobre mí o habla de mí en la tele... y sólo una fracción de eso. Probablemente, vea mis películas en repetición, que puede ser la razón por la que tiene tantos errores tipográficos. (Dedos resbaladizos de lubricante y KFC)", tuiteó este domingo, un día después de que el expresidente estadounidense dijera que este martes podría ser detenido, en la causa que lleva la fiscalía de Manhattan por un supuesto pago a Daniels.

¿Por qué Stormy Daniels tiene contra las cuerdas a Donald Trump?

Según la actriz, Trump le pagó 130 mil dólares (casi 2.5 millones de pesos mexicanos) durante la campaña presidencial de 2016 en la que el republicano buscaba (y logró) la presidencia de Estados Unidos. Era un pago, según Daniels, para que ella no revelara que tuvo una relación sexual con Trump en 2006, cuando él ya estaba casado con Melania y acababa de tener a su hijo Barron.

En enero de 2018 estalló el escándalo cuando el diario "The Wall Street Journal" reveló aquel pago. Y catapultó a la fama a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford.

La fiscalía investiga si Trump violó la ley, pues de acuerdo con su exabogado, Michael Cohen, él entregó el pago a Daniels, y luego Trump se lo habría reembolsado, tras hacerlo pasar como otro gasto de campaña.

Desde entonces, Daniels no ha guardado detalle alguno de su relación con Trump. Incluso publicó un libro de memorias: "Full Disclosure" (Revelación Total), en la que dio detalles explícitos. "Puede que sea la relación sexual menos impresionante que he tenido, pero él claramente no estuvo de acuerdo", dijo. "Los peores 90 segundos de mi vida", dijo en una entrevista.

La actriz aseguró haber conocido a Trump en un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe, en julio de 2006, tras lo cual él la invitó a su hotel.

¿Quién es Stormy Daniels?

Para entonces, Daniels ya tenía tiempo en la industria de las películas de adultos. Originaria de Louisiana, tuvo una infancia difícil, y asegura haber sido violada a los nueve años de edad.

Siendo adolescente comenzó a hacer striptease. En 2002 ya era conocida como "Stormy Daniels" y realizó su primer protagónico en las películas XXX.

Quienes la conocen la describen como una mujer decidida y con un instinto empresarial nato. No se conformó sólo con actuar, sino que comenzó a dirigir desde 2004 sus propias películas para adultos.

La revista Adult Video News (AVN), una de las más conocidas en esta industria, le otorgó el premio a la "Mejor Estrella Joven", como el Oscar de las películas de adultos.

Daniels está casada actualmente con un actor de cine porno, Brendon Miller. Aunque Michael Cohen, hoy exabogado de Trump, admitió haber dado dinero a Daniels por su silencio, una de las razones por las que fue sentenciado a tres años de prisión, Trump lo niega.

Pero tanto Cohen como Daniels han declarado ante la fiscalía en Nueva York en este caso, por el que el exmandatario podría ser acusado de un cargo de felonía menor, y convertirse en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser imputado de un cargo criminal.

Cuestionada tras publicar su libro sobre si no la ofendía que Trump niegue haber tenido relaciones sexuales con ella, dijo: "No, no me ofende. También dice que el cambio climático no es real".

