Este jueves la Guardía Costera de Estados Unidos informó que los cinco tripulantes del submarino desaparecido llamado Titan perdieron la vida al implosionar la nave.

Renata Rojas, primera mexicana que también descendió a los restos del trasatlántico con la nave de la empresa OceanGate, ya había alertado de los peligros a los que estaban expuestas las personas que decidían ir a las expediciones.

Fue en una entrevista en 2022 que la connacional tuvo para el canal de Exploring by the seat of your pants en YouTube donde Renata habló de toda su experiencia.

“En 2019 iba a ser mi primera expedición con OceanGate, esa expedición se tuvo que posponer por el COVID y finalmente pude ir en 2022″, comenzó a contar.

La mujer cuenta con amplia experiencia buceando en diversas partes del mundo y platicó que su visita al Titanic fue un sueño hecho realidad.

Cuáles son los riesgos del sumergible Titan

Renata explicó que al ser experimental, cada expedición tenía todo tipo de retos, fallos o éxitos. Pese a que la plática fue antes de la desaparición del submarino, Renata contó que estaba consciente de los riesgos que existían en estas expediciones a las ruinas del trasatlántico.

“El clima, se sabe que no se puede poner el sumergible en el agua si el clima no está cooperando, ya que hay muchas corrientes y tú estás cayendo. Las corrientes te pueden llevar a cualquier área, entonces necesitas aterrizar cerca del Titanic”, detalló.

Rojas destacó que no sólo el vehículo marino era nuevo, sino que muchas de las herramientas también lo eran.

“Tenemos mucho equipo nuevo, no sólo el sumergible que es el primero de fibra de carbono. También las cámaras son nuevas, las luces son nuevas y podrían parpadear con la presión... así que estas expediciones son mucho de estar probando el equipo”, puntualizó.

Renata Rojas dijo qué opciones había si se quedaban sin comunicación.

Ahondó en que si por algún motivo los tripulantes de una expedición quedaban incomunicados había varias formas en las que podrían ser rescatados.

Renata dijo qué opciones hay en caso de quedarse incomunicados. ESPECIAL

“Las cosas pueden llegar a salir mal, si un día no tienes un sonar y tienes que encontrar la forma de comunicarte y navegar en el océano, muchas veces no tienes forma de comunicarte y sólo sirve un sistema de los tres. Puede que la batería esté baja y tengas que volver a la superficie o reducir tu tiempo en el fondo, pero si vuelves a la superficie y tratas y tratas de nuevo cuando las cosas fallan, puedes tener éxito”, arguyó y añadió:

“Cuando fui por primera vez no tenía miedo, los sumergibles son muy seguros, si hay un problema hay formas de salir. Puedes quedar atrapado por 24 horas, pero hay formas para estar estable durante ese tiempo”.

Explicó que no sólo habría una forma para que los tripulantes establecieran contacto con el exterior.

“Necesitas comunicarte con la superficie, tenemos dos o tres formas de comunicación, así que si uno falla hay otro. También hay reglas, si no te comunicas por media hora o una hora, tienes que volver a la superficie y hay dos tipos de GPS, también hay un sonar, un mapa que te dan”, dijo.

Finalmente, Renata comentó que en Titan hay tres sistemas de peso de los que se puede tirar para salir a la superficie, recordó también el oxígeno dentro del sumergible y añadió que igualmente hay comida de emergencia.

“Un honor representar a México en algo tan histórico, yo fui la primera mujer, hubo un hombre. El poder estar ahí en algo tan importante es un honor”, señaló en aquel entonces.

CR