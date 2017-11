Tiroteo en Indiana deja siete heridos y un detenido

Siete personas resultaron baleadas, al menos una de gravedad, durante un tiroteo en un club nocturno de la ciudad de Gary, Indiana, informaron las autoridades.

El sargento William Fazekas de la policía de Gary indicó que se encuentra detenido un hombre que estuvo involucrado en el tiroteo y las autoridades buscan a otro sospechoso. La policía describió el tiroteo como un incidente aislado.

Fazekas dijo que la mayoría de las víctimas se encuentran en condición estable y recibían tratamiento en hospitales. Sin embargo, señaló que una víctima fue trasladada a un hospital en Chicago, a 40 kilómetros (25 millas) de distancia, debido a que padecía heridas más graves.

La policía encontró a cuatro hombres y tres mujeres con heridas dentro del club nocturno “Dirtty’s Jazz and Blues Club”. Una octava persona se lastimó la pierna mientras intentaba resguardarse.

No se dieron a conocer más detalles relacionados con los sospechosos, víctimas o las circunstancias del tiroteo. La teniente Dawn Westerfield, portavoz del departamento, dijo que espera tener más información para la noche del domingo o el lunes por la mañana.

Un representante del club no respondió de forma inmediata a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.