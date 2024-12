TikTok impugnó una orden del gobierno canadiense para concluir sus operaciones comerciales en su territorio, una medida impuesta por preocupaciones de seguridad nacional.

De acuerdo con la información compartida el martes, la compañía de videos solicitó una revisión judicial ante el Tribunal Federal de Vancouver el 5 de diciembre. Esta solicitud busca anular la orden para que TikTok finalice su negocio en Canadá.

Luego de una revisión de seguridad nacional a su empresa matriz china, ByteDance, el gobierno de la entidad ordenó la disolución de TikTok Technology Canada Inc. el mes pasado. Esta medida no implica que los usuarios canadienses no puedan hacer uso de la aplicación TikTok.

La plataforma de entretenimiento explicó que tiene 14 millones de usuarios en Canadá, lo que representa a un tercio de su población total aproximadamente, y tiene oficinas en Toronto y Vancouver. TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa china que en el 2020 trasladó su sede a Singapur, sin embargo, está bajo una presión creciente en Occidente.

Se enfrenta a una posible prohibición en Estados Unidos y a un escrutinio intensificado en Europa por cuestiones que incluyen campañas de influencia electoral supuestamente coordinadas por Moscú.

TikTok argumenta en su solicitud judicial, que fue publicada en línea, que la decisión del ministro de Industria François-Philippe Champagne fue "irrazonable" y "motivada por propósitos inapropiados".

Afirma que la orden es "desproporcionadamente exagerada" y que la revisión de seguridad nacional fue "procedimentalmente injusta".

La revisión se llevó a cabo a través de la Ley de Inversiones de Canadá, que permite al gobierno investigar inversiones extranjeras con potencial para dañar la seguridad nacional.

Champagne dijo en un comunicado en ese momento que el gobierno estaba tomando medidas para abordar "riesgos específicos de seguridad nacional", pero no dio más detalles.

Su oficina dijo en respuesta a la presentación que la decisión del gobierno se basó en una "revisión de seguridad nacional exhaustiva y el asesoramiento de la comunidad de seguridad e inteligencia de Canadá".

TikTok dijo que Champagne "no se involucró con TikTok Canadá sobre la supuesta sustancia de las preocupaciones" que llevaron a la orden. Argumenta que el gobierno ordenó "medidas que no tienen conexión racional con los riesgos de seguridad nacional que identifica" y que las razones para la orden "son ininteligibles, no revelan una cadena racional de análisis y están plagadas de falacias lógicas".

La plataforma dice que había opciones "menos onerosas" que cerrar su negocio canadiense, lo cual, según dijo, eliminaría cientos de empleos, amenazaría contratos comerciales y "causaría la destrucción de significativas oportunidades económicas".

