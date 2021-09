Temen afganos luego del fin de la retirada de tropas de EU

Con el fin de la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán, crecen las dudas sobre cómo gobernarán los talibanes que se hicieron del control del país el pasado 15 de agosto. Pero una transmisión en televisión, donde aparecen armados mientras el presentador dice a los televidentes: “No tengan miedo”, generó preocupación y temor.

La transmisión, en una cadena de televisión afgana, ocurrió el fin de semana y una activista iraní, Masih Alinejad, la difundió en Twitter.

“Esto es surreal. Militantes del Talibán posan armados detrás de este presentador de televisión visiblemente petrificado y haciéndolo decir que el pueblo de #Afganistán no debería tener miedo del Emirato Islámico”, señala Alinejad. Los talibanes afirman haber aprendido de sus errores, y han insistido en que los afganos no deben de tener miedo, pero eso no impidió que miles de ciudadanos intentaran huir del país desde el 15 de agosto.

En el video, que fue retomado por medios internacionales como el español ABC, se ve al presentador dando su mensaje mientras atrás de él dos hombres armados con fusiles de asalto vigilan. Al abrirse la toma, se ve que son ocho hombres, todos armados, los que están detrás del conductor.

"El Emirato Islámico [nombre que los talibanes dijeron que tendrá Afganistán en su régimen] quiere que el público coopere con ellos y no deberían de tener miedo", dice el periodista de acuerdo con la traducción de la televisora española La Sexta.

Los hombres armados estaban en el programa para escoltar a un comandante que fue entrevistado en directo.

Mujeres han expresado a través de las redes sociales su miedo de que las cosas vuelvan a ser como en el anterior régimen talibán, cuando se les prohibía estudiar, cuando no tenían prácticamente poder de decisión. Activistas y políticas han señalado temer por sus vidas, y permanecen ocultas.