Supremo panameño ratifica detención provisional de Martinelli

La Corte Suprema de Panamá ratificó hoy la detención provisional al expresidente Ricardo Martinelli, quien pretendía el cambio de esta medida por un arresto domiciliario que le permitiera encarar en libertad el proceso por las escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014).

La decisión fue tomada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras una audiencia de revisión de la detención provisional de Martinelli, cuya defensa buscaba que le fuera cambiada por un "depósito domiciliario" o casa por cárcel y la notificación periódica del exmandatario ante las autoridades.

El magistrado Hernán de León afirmó que el voto de los nueve magistrados "fue unánime", antes de dar por concluida la audiencia.

El pleno del Supremo es el único que puede procesar a Martinelli por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La defensa solicitó el cambio de la medida alegando que esta no se justifica porque Martinelli ya estuvo detenido un año en EU antes de su extradición a Panamá y también por la delicada situación de salud, que aseguran, sufre el exgobernante.

El pleno de la corte dictó la medida de detención provisional como medida cautelar personal debido al riesgo de fuga en diciembre de 2015, en una audiencia a la que el expresidente no compareció porque ya se había ido del país en enero de ese año.

En su fallo de hoy, leído por el magistrado Luis Carrasco, el pleno ratificó esa medida al señalar que no se ha dado ningún elemento nuevo que haga necesario un cambio.

Los magistrados señalaron, además, que Martinelli, de 66 años, padece dolencias crónicas que pueden ser tratadas con medicación "que bien puede ser administrada en el centro penitenciario El Renacer", donde está recluido desde que fue entregado a Panamá por EU, el pasado 11 de junio.

Sobre la detención durante un año en una cárcel federal de Estados Unidos, sostuvieron que la misma "no se dio como consecuencia de la orden de detención de diciembre de 2015" emitida por la Corte Suprema panameña, "sino del proceso de extradición en su contra".

Querellantes y víctimas de las escuchas ilegales, como el exministro de Trabajo y exsecretario general del opositor del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens y su copartidaria y excandidata presidencial Balbina Herrera, aplaudieron la decisión.

Herrera aseguró también que "se hizo justicia" al mantener la detención en la cárcel El Renacer.

El equipo de abogados de Martinelli, que no dio declaraciones tras la audiencia, argumentó en la sesión que las condiciones que llevaron al pleno de la Corte a decretar en diciembre de 2015 la detención provisional del exmandatario cambiaron, entre ellas el peligro de fuga.

Martinelli "tiene arraigo en la Ciudad de Panamá (...) entregó el pasaporte (...) no hay evidente riesgo de fuga. Se mantiene aquí en Panamá y se va a mantener", declaró el defensor Dimas Guevara durante un receso de la audiencia.

Otro defensor, Carlos Carrillo, alegó que las dolencias crónicas del exgobernante, como la hipertensión arterial que obligó a su hospitalización la semana pasada, hacen necesario el cambio de medida.

Durante la audiencia, a la que Martinelli asistió ataviado con la camiseta de la selección de futbol de Panamá (debutante en el Mundial de Rusia 2018), la defensa volvió a echar mano de argumentos como que el expresidente no ha sido formalmente imputado o que una vez que se presentó ante la Justicia panameña cesa la condición de rebeldía que llevó a la corte a dictar su detención provisional.

El expresidente afirmó en su comparecencia que vino a Panamá, extraditado por EU, porque confía en la Justicia de su país y porque se considera inocente y añadió que va a demostrar su inocencia en toda la serie de "casos infundados" que le "han inventado".

"Vine a recuperar mi nombre, mi reputación, todo el tiempo que he perdido porque me han calumniado, me han injuriado, me han cerrado todas mis cuentas, no tengo absolutamente nada", agregó.